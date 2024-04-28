مصرع ربة منزل على يد زوجها فى الغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على المتهم بقتل زوجته إثر خلافات بينهما.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغًا يفيد مقتل سيدة داخل مسكن أسرتها إثر خلافات مع زوجها فى كفر الزيات.
مقتل ربة منزل على يد زوجها
وبالانتقال والفحص تبين مقتل زوجة على يد زوجها أمام والدتها، داخل منزل حماته وأمام أطفاله الثلاثة، حيث طعنها بـ 8 طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من الجسم بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية.
وقام مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث باجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.
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