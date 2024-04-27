مصرع شخص التهمته ماكينة دراس القمح في الغربية

لقي شخص مصرعه بقرية حباطة في مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم السبت أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا بمصرع سعد الزناتي 52 سنة من ناحية عزبة محمد عبده التابعة لقرية خباطة بقطور أثناء قيامه بجمع سنابل القمح حول ماكينة الدراس بعد أن قامت بجذبه من ملابسه ما أدى إلى خنقه وإصابته بجرح قطعى من رقبته وأسفل الوجه ويده اليمنى وسحجات بجميع أجزاء الجسم.

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تم التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه، ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وإنهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل غير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة، موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.