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خارج الحدود

الجيش الروسي يستهدف فندقا للمرتزقة ومصنعا في نيكولاييف

الجيش الروسي، فيتو
الجيش الروسي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد سيرجي ليبيديف، منسق العمل السري في نيكولاييف، أن القوات المسلحة الروسية هاجمت صنع بناء السفن في نيكولاييف وفندقا يضم مرتزقة يتحدثون الإنجليزية.

وقال ليبيديف: "أبلغ سكان ميكولايف عن رؤية انفجارات في اتجاه مصنع 61، حيث كان يعيش ويتدرب جنود المارينز. كما أنه تم تجميع القوارب المسيرة هناك".

وأوضح أن الضربات نُفذت في الساعة 4:30 من صباح يوم الأحد، ووقع انفجار ثانٍ في اتجاه ميناء نهر نيكولاييف.

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واشار إلى أنه، جرت عمليات التفريغ والتحميل منذ حوالي شهر، فقد اصطف طابور من الشاحنات لأكثر من كيلومترين، وقطارين يضم كل منهما حوالي 20 ناقلة تحمل كل منهما الوقود ومواد التشحيم.

وأضاف: "تم تسجيل الضربة الثالثة في نادي اليخوت. استهدفت فندق كان يقيم فيه أكثر من عشرين من المرتزقة الأجانب الناطقين بالإنجليزية".

منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية

ويستهدف الجيش الروسي منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فإن الجيش لا يضرب المباني السكنية أو البنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية، بأنها نزع للسلاح، ولها تأثير مباشر على المجمع الصناعي الدفاعي في أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أكد في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية نفذت 192 ضربة صاروخية وبالطائرات المُسيّرة على منشآت الطاقة الأوكرانية، في مارس الماضي؛ ردًا على الهجمات الإرهابية في كييف.

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