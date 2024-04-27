الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: معارضة بن غفير وسموتريتش قد تجهض أي صفقة لتبادل الأسرى مع حماس

بن غفير وسومتريتش،
بن غفير وسومتريتش، فيتو

صفقة تبادل الأسرى، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصدرا إسرائيليا  قال،  إن معارضة وزيري الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش تدفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجهاض محاولة التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

 

غالبية حكومة الاحتلال تؤيد المبادرة المصرية 

 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها، إن  غالبية القادة والمسؤولين بالمؤسسة الأمنية يؤيدون المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة  والأقلية  فقط التي تعارضها.

وتجدر الإشارة إلى أن إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش هم وزيرين متطرفين في حكومة نتنياهو، ولهم تصريحات عدائية تطالب بإبادة الشعب  الفلسطيني، وأحد العناصر الرئيسية لإندلاع الأزمة الحالية في قطاع غزة بسبب سياستهما المتطرفة تجاه الفلسطنيين.

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ذكرت تقارير عبرية أن تظاهرات حاشدة تتجه إلى منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمطالبته بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين، وذلك بحسب قناة القاهرة الاخبارية.

من ناحيته قال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس ان اذا تم التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى  مع حماس سوف يتم وقف عملية اجتياح رفح.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم السبت عن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس.

وأشار الوزير الإسرائيلي  إلى أن نتنياهو يضع الكثير من العراقيل.

واشار التقرير العبري الي ان هناك حالة انعدام ثقة كبيرة بين اعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بدات تضح في الأونة الأخيرة، مشيرة الي ان الوزير بيني جانتس وجادي ايزنكوت ويوآف جالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض الإسرائيلي دون الالتفات لنتنياهو.


المقترح المصري بوقف إطلاق النار في غزة

 

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية». 

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