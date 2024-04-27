السبت 27 أبريل 2024
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع حماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة مع  حماس.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن نتنياهو يضع الكثير من العراقيل.

وأوضح التقرير العبري أن هناك حالة انعدام ثقة كبيرة بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بدأت تتضح في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزير بيني جانتس وجادي ايزنكوت ويوآف جالانت يتحدثون مباشرة مع وفد التفاوض الإسرائيلي دون الالتفات لنتنياهو.

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المقترح المصري بوقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقترح المصري يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار بـ قطاع غزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن مصدرا مطلعا رجح التوصل إلى اتفاق خلال أيام حتى رغم تحفظات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قال أمس إن المبادرة المصرية تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس.


العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بـ غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34388 شهيدا و77437 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأشارت وزارة الصحة في غزة، إلى ارتكاب قوات الاحتلال 4 مجازر في القطاع في الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 32 شهيدا و69 مصابا.

كذلك أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من اليوم السبت، ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 8480 منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الساعات القليلة الماضية 20 فلسطينيا في مناطق عدة بالضفة الغربية.

200 يوم من العدوان الإسرائيلي علي غزة

وأمس، وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ 200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".وقدرت 

المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

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