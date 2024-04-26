سموتريتش المتطرف يرفض المبادرة المصرية ويهدد نتنياهو بالاستقالة رفضا لوقف العدوان

زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (المتطرف)، اليوم الجمعة، إن المبادرة المصرية تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحمــاس.

وزير المالية الإسرائيلي يعارض المبادرة المصرية

وهدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف المعروف بمواقفه التحريضية ضد الفلسطينيين، في حديثه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بترك الحكومة حال موافقته على المبادرة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة الأسرى مع حماس.

وفي السياق ذاته أكدت وسائل الإعلام العبرية أن جنرالات سابقين بالجيش الإسرائيلي، قالوا: "إن الهجوم على رفح الفلسطينية خطأ كبير وكمين استراتيجي سينتهي بهزيمة الجيش".

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مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الجانب المصرى يحاول فعل ما لا يصدق من أجل التوصل إلى صفقة وحل الأزمة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك مقترحا مصريا يجمد العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، حيث أكدت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات أن المباحثات مع الجانب المصري إيجابية من ناحية الرغبة في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى.

الوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين أمريكيين قالوا: "لا نعتقد أن الهجــوم على رفح الفلسطينية وشيك والواقع على الأرض يدعم هذا التقييم".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله: إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

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