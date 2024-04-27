السيطرة على حريقين داخل أرض فضاء وشقة بمنطقتي مصر القديمة والخليفة
نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريقين داخل أرض فضاء وشقة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة والخليفة دون وقوع إصابات.
حريق في مصر القديمة
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا يفيد نشوب حريق داخل قطعة أرض فضاء بجوار شركة بمنطقة عين الصيرة بمصر القديمة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.
كما تمكنت قوات الحماية المدنية، من أخماد حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة بسبب ماس كهربائى فى وصلات كهربائية عشوائية دون وقوع اصابات.
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