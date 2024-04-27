السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

أخبار حوادث المنيا: حريق بمجمع المحاكم.. وإصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

شهدت محافظة المنيا خلال الـ 24 ساعة عددا من الحوادث المتنوعة الهامة ترصدها لكم فيتو في السطور التالية. 

إصابة شخص في خصومة ثأرية بالمنيا

خصومة ثأرية في المنيا، أصيب شخص خلال مشاجرة نشبت في إحدى قرى محافظة المنيا على إثر خصومة ثأرية، تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع مشاجرة في قرية "عرب الشيخ محمد" التابعة إداريا لمركز المنيا، استخدم خلالها الأسلحة النارية.. لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

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إصابة شخصين بطلق ناري خلال مشاجرة في المنيا

أصيب شخصان بطلق ناري إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع مشاجرة بين طرفين في إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تم استخدام من خلالها الأعيرة النارية.. لمعرفة التفاصيل إضغط هنا 

إصابة 8 أشخاص في انقلاب نصف نقل بالمنيا

حوادث المنيا اليوم، أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية لـ قرية 8 بـ محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. لمعرفة التفاصيل إضغط هنا 

النيابة تبدأ التحقيق في حريق مجمع محاكم المنيا

تباشر نيابة المنيا تحت إشراف المحامي العام لنيابات المنيا، التحقيق حول الحريق الذي شب بغرفة بالدور الثالث بمجمع محاكم مدينة المنيا نتيجة ماس كهربائى ودون أضرار بشرية.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا 

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