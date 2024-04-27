السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

النيابة تبدأ التحقيق في حريق مجمع محاكم المنيا

المنيا، فيتو
المنيا، فيتو

تباشر نيابة المنيا تحت إشراف المحامي العام لنيابات المنيا، التحقيق حول الحريق الذي شب بغرفة بالدور الثالث بمجمع محاكم مدينة المنيا نتيجة ماس كهربائى ودون أضرار بشرية. 

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وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بغرفة بالدور الثالث بمجمع محاكم مدينة المنيا.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين نشوف حريق بغرفة بالدور الثالث نتيجة ماس كهربائي بمروحه الغرفة.

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وتمت السيطرة على النيران وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف

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