روسيا تعلن قصف قطار يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، قصف قطار يحمل أسلحة غربية إلى أوكرانيا، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

نقل صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا سرا

وأمس، كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الولايات المتحدة سلمت صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى، إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نعم، أستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن".

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وأوضح المتحدث أن بايدن أصدر توجيهاته لفريق الأمن القومي، بتكتم، في فبراير الماضي لإرسال صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا، لاستخدامها داخل الأراضي التابعة لسيادة أوكرانيا".

وأكد المتحدث أنه تم تضمين الصواريخ في حزمة المساعدات العسكرية المعلن عنها في، مارس، وانتهى بها الأمر في أوكرانيا، في أبريل الجاري.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تكتمت على تسليم أوكرانيا صواريخ "أتاكمز" في حينه، بناءً على طلب كييف، من أجل الحفاظ على الأمن العملياتي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، أن العديد من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، البعيدة المدى، تم جلبها سرا إلى أوكرانيا.

وتقول التقارير إنه تم إرسال عدد صغير من الصواريخ سرًا إلى أوكرانيا، في الأيام الأخيرة.

معلومات عن صواريخ أتاكمز

"أتاكمز" (ATACMS)، أحد الصواريخ الباليستية التكتيكية أرض-أرض بعيدة المدى، يمكن إطلاقه من منصات متحركة، طوّرته شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية للصناعات العسكرية.

يطلق عليها اسم "أتاكمز" (ATACMS) اختصارا لعبارة "نظام الصواريخ التكتيكية للجيش" (Army Tactical Missile System)، وهو نوع من صواريخ أرض-أرض موجهة وبعيدة المدى وشديدة الدقة، وموجودة لدى القوات البرية الأمريكية منذ عام 1990، وتم تصميمها لأول مرة في عام 1983.

وكان أول استخدام لـ"أتاكمز" في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينيات، إذ أطلق 32 صاروخا من راجمة صواريخ "إم 270".

وأطلق أكثر من 450 صاروخ "أتاكمز" خلال غزو العراق في 2003، وفيما بعد عام 2015 أطلق أكثر من 560 صاروخا من نظام "أتاكمز" في حروب عدة.

وفي مارس 2016، أعلنت الشركة المطورة لأتاكمز (لوكهيد مارتن) بالتعاون مع شركتي بوينج ورايثيون عن تطوير صاروخ طويل المدى لتلبية متطلبات الجيش الأمريكي.

ولأنظمة "أتاكمز" عدة إصدارات صاروخية مختلفة، وذلك لاختلاف طبيعة المهام المخصصة لها وطول مداها.

وبيعت في العقد الأخير 900 من صواريخ "أتاكمز" وفقا لقائمة المبيعات العسكرية الخارجية التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية، وكانت لحلفاء وشركاء خارج الولايات المتحدة، 211 منها بعد اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا.

33 ألف عسكري من قوات الناتو علي حدود روسيا

ويوم الثلاثاء الماضي، حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من أن عدد قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدود روسيا يصل إلى 33 ألف عسكري، وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أكد وزير الدفاع الروسي أن مجموعات القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة تمتلك زمام المبادرة على خط التماس القتالي بأكمله وتواصل إزاحة العدو من مواقعه.

وقال شويجو خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع: "نتيجة للأعمال القتالية النشطة، حرر جنود الجيش الروسي بلدات بيرفومايسكويه وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويجري توسيع رقعة سيطرتها في منطقة بلدتي بيرديتشي وغيورغيفكا".

حرب روسيا وأوكرانيا

وذكر شويجو أن مجموع خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، بلغ ما يقرب من نصف مليون عسكري.

وأضاف الوزير أن الوضع في منطقة العمليات الخاصة يظهر زيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية وقوة الصناعات الدفاعية الروسية.

وأكد أن الجيش الروسي سيواصل أداء المهام الموكلة إليه حتى تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا بالكامل.

وشدد شويجو خلال الاجتماع على أهمية إيلاء اهتمام خاص لتطوير قوات الدفاع الجوي والصاروخي.

خسائر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وأفاد بأنه منذ بدء العملية الخاصة، تم تدمير أكثر من 22 ألف طائرة مسيرة ونحو 6 آلاف صاروخ، من بينها HIMARS (3549 قذيفة) وVampire (361 قذيفة)، فضلا عن نحو ألفي هدف جوي آخر، منها 592 طائرة، و270 مروحية، 349 صاروخا باليستيا موجها وتكتيكيا مضادا للطائرات، و329 صاروخا موجها، و278 صاروخا مضادا للرادار، و37 منطادا.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أولوية تجهيز قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بأسلحة متطورة واعدة، مضيفا أن حصة الأسلحة الحديثة في قوات الدفاع الجوي والصاروخي تبلغ حاليا 82%، ومن المخطط زيادتها إلى 85%.