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خارج الحدود

أوكرانيا تعلن تصديها لصواريخ روسية، وموسكو: أسقطنا 66 مسيرة

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومة الدفاع الجوي دمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق إقليم كراسنودار، واثنتين فوق شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "تم تدمير واعتراض 66 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق إقليم كراسنودار، كما تم تدمير طائرتين بدون طيار أخريين فوق شبه جزيرة القرم"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

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قصف على منشآت طاقة أوكرانية

من ناحية ثانية، قال جيرمان جالوشينكو وزير الطاقة الأوكراني إن روسيا هاجمت منشآت طاقة أوكرانية في 3 مناطق، اليوم السبت، مما أسفر عن تدمير معدات وإصابة عامل واحد على الأقل.

وأضاف، في منشور على تطبيق تلجرام، أن الضربات الروسية استهدفت منطقة دنيبروبتروفسك في وسط أوكرانيا ومنطقتي لفيف وإيفانو-فرانكيفسك في غرب البلاد.

كذلك أكد سلطات أوكرانيا، إسقاط  21 صاروخا من روسيا من بين 34 أطلقت على مواقع مختلفة، لافته إلي تعرض 4 محطات حرارية للطاقة لأضرار بليغة جراء الهجمات الروسية.

اندلاع الحرب العالمية الثالثة

ويوم الثلاثاء الماضي، قال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بين أوروبا وروسيا.

وأضاف بودولياك في مقابلة مع موقع Opinion Internationale: "الحرب العالمية الثالثة جارية.. وقد لا يبدو الأمر كما يتخيله الجميع، ولكن عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، شكك الكثيرون في أنها كانت حربا عالمية ثانية".

واعتبر أن روسيا وأوروبا في حالة حرب مع بعضهما البعض.

وكان زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاتحاد الأوروبي يتبع نهج الولايات المتحدة الذي سيقود في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

كما صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب وأن جميع السيناريوهات أصبحت ممكنة، في ظل توتر لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف "الناتو" بشكل مباشر في النزاع.

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