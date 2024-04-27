صرخة ضد العدوان، الاحتجاجات تجتاح 12 جامعة أمريكية دعمًا للفلسطينيين

تستمر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية الكبرى، للتنديد بالقصف على غزة والمطالبة بسحب الأموال من الكيانات المرتبطة بإسرائيل، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، استدعت عدة جامعات وكليات، الشرطة للمتظاهرين؛ ما أدى إلى اعتقال المئات في جميع أنحاء البلاد

وفيما يلي أبرز الجامعات والكليات التي شهدت خلال الأسبوع الأخير مظاهرات وفق شبكة CNN:

جامعة ولاية أريزونا

ألقت الشرطة القبض على 3 أشخاص، أمس، للاشتباه في التعدي على ممتلكات الغير "فيما يتعلق بإقامة معسكر غير مصرح به"، حسبما قال متحدث باسم الجامعة.

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كلية بارنارد

قالت الكلية إنها توصلت إلى حلول مع “جميع الطلاب تقريبًا الذين تم تعليق حضورهم مؤقتًا في السابق” لمشاركتهم في معسكر الاحتجاج في حرم جامعة كولومبيا.



جامعة كولومبيا

حظرت الجامعة المتحدث باسم الطلاب باسم ائتلاف نزع الفصل العنصري بجامعة كولومبيا الذي قال في يناير، إن "الصهاينة لا يستحقون الحياة"، واعتذر بعد ذلك.

جامعة دنفر

في حرم جامعي مشترك لجامعة كولورادو دنفر وكلية المجتمع في دنفر وجامعة ولاية متروبوليتان في دنفر، تم اعتقال حوالي 40 من نحو 100 شخص أقاموا مخيمًا مؤيدًا للفلسطينيين، حسبما ذكر الحرم الجامعي في بيان.

جامعة إيموري

اجتمع أعضاء هيئة التدريس في الحرم الجامعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاعتقالات العنيفة التي حدثت في الحرم الجامعي، حيث دعا الأساتذة الدائمون رئيس الجامعة، جريجوري فينفيس، إلى التنحي بسبب قرار استدعاء شرطة الولاية والشرطة المحلية لتطهير الجامعة المتظاهرين.

جامعة جورج واشنطن

قالت الجامعة: إن أي طالب يبقى في ساحة الجامعة قد يتم تعليق حضوره مؤقتًا ومنعه إداريًا من دخول الحرم الجامعي.

جامعة ولاية أوهايو

ألقي القبض على 36 متظاهرا، بعد رفضهم أوامر التفريق، بحسب تقرير أولي من الجامعة.

جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل

تجمع أكثر من 75 طالبًا، الجمعة، لإقامة معسكر في المدرسة، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تستثمر في إسرائيل وعملياتها العسكرية.



جامعة جنوب كاليفورنيا

قالت رئيسة الجامعة، كارول فولت في بيان، إن الحرم الجامعي أصبح غير آمن وستبدأ الجامعة تحقيقًا وتتخذ إجراءات لحماية جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

جامعة تكساس في أوستن

وضعت الجامعة لجنة التضامن مع فلسطين في حالة إيقاف مؤقت، وكانت المجموعة قد نظمت فعالية، الأربعاء، حيث تم اعتقال أكثر من 50 شخصًا.

جامعة فرجينيا للتكنولوجيا

أصدر مسئولو المدرسة، بيانًا حول إقامة معسكر في الحرم الجامعي، قائلين إنهم أخبروا المتظاهرين أن الحدث لا يتوافق مع سياسة الجامعة.

جامعة ييل

انتقدت إحدى الرسائل الصادرة عن منظمة "كلية العدالة في فلسطين" اعتقالات الطلاب هذا الأسبوع وقالت إن أعضاء هيئة التدريس على استعداد لتنظيم إضرابات ومقاطعة احتفالات التخرج في جامعة ييل.

ونددت رسالة أخرى بإدارة جامعة ييل لفشلها "في مسئوليتها عن حماية الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس اليهود في الجامعة".

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