السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

أنا والآراء المخالفة!

رغم أنى لا أكتب وأقول إلا ما أنا مقتنع به إلا أننى لا أصادر حق أحد في أن يختلف معي أو يرفض ما أكتب وأقول.. بالطبع أنا أسعد بأن ينال ما أكتبه وأقوله قبولا من الآخرين وتفهما منهم، ولكنني لا يزعجني الاختلاف معي في الرأي، لأننى مقتنع بأن الله خلقنا مختلفين ومنوعين في أمور كثيرة من بينها المواقف والرؤى والآراء، فنحن لسنا نسخا بشرية واحدة أو متطابقة.. بل إنني صرت مع التقدم في السن أكثر إنصاتا للآراء الأخرى المخالفة لما أعتقد أو أقتنع، ولعل هذه هي إحدى سَنَن الحياة.

Advertisements

 
صحيح ثمة ثوابت لدى لا تقبل المراجعة منها مصلحة الوطن وأهله وشعبه.. وصحيح أننى أدافع بقوة عما أعتقده صوابا فيما أكتب وأقول، لكننى تعلمت من خبرات السنين أن أستمع للآراء المخالفة لرأيي ولا أغلق أذنى عنها لأننى قد أجد فيها ما ينفع في تنقيح آرائي!

  
لذلك عندما أكتب فكرة أو رأي أو اقتراح أو عن شخصية ما أقبل الآراء المخالفة لرأيي.. فهذا حق الآخرين في الإختلاف معى، وحقى في الإستفادة فيما يقولون.. لآن ما يقولون قد يجعلنى أتمسك بما كتبته وقلته أو يحثني على تعديل ما أقول، وفي الحالتين. أنا الكسبان، ومعى كل الذين يجدون فيما أكتب شيئا مفيدا أو يستحق القراءة والاستماع له. 

 

منى الشاذلي

ماذا سنفعل بأموال رأس الحكمة؟!

 

وللعلم في المواقف  الحاسمة في حياتي الصحفية والمهنية استمعت جيدا وأنصت لكل ما قيل لي ولكننى لأننى كنت مقتنعا بمواقفى تمسكت بها.. حدث ذلك عندما استقلت من جريدة حزب العمل الذى تخلى عن صفة الاشتراكى وتحالف مع الإخوان.. وعندما إستقلت من روزا اليوسف بعد التضييق على ومنع نشر مقالاتى وإنتقلت إلى دار الهلال..

وأيضًا عندما استقلت من رئاسة دار الهلال استقالة مسببة ومكتوبة، وكذلك عندما اعتذرت عن عضوية الهيئة الوطنية للصحافة، لأننى لم أجد لي دورا فاعلا فيها، ومع ذلك لن أتوقف عن الإنصات لكل رأي مخالف لما أكتب أو أقول.  

مصلحة الوطن الرأى حرية الرأى الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

خبراء مدعون!

أمريكا وإيران والعرب!

خضوع الفن للسياسة!

لغز عملية أصفهان!

رئيس الحكومة يرد على رئيس الحكومة!
ads

الأكثر قراءة

مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في مباراة ليفربول ووست هام (فيديو)

قرار قضائي في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف عمرو أديب

عاصفة ترابية، الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

جريمة طفل شبرا تهز العالم، النشطاء يكشفون تطورات القضية ويطالبون بإعدام المحرض

أول تعليق من مها الصغير على شائعة انفصالها عن أحمد السقا

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

بدون راحة، الأهلي يخوض مرانا خفيفا اليوم استعدادا للإسماعيلي

ليفربول يسقط مجددا في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام وست هام 2-2 (فيديو)

منوعات

المزيد

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

مزاد علني لبيع ساعة أغنى رجل كان على تايتانيك

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر السكر في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

المدخل الوحيد للمساعدات الإنسانية.. مدينة الفاشر مأوى آلاف النازحين (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يعد الموت في الأماكن المقدسة من علامات حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالسعادة والرزق والوفير

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية