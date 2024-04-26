الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

منى الشاذلي

المهنية هي جوهر الإعلام.. افتقادها أو نقصها يضر به، وامتلاكها يحقق له النجاح والتأثير.. والاعتصام بالمهنية سبيل الإعلامي للتألق والفوز بالمصداقية لدى الناس، ويحميه من ارتكاب الأخطاء.. وإذا كانت حرية الكلمة مهمة لانتعاش الإعلام فإن المهنية مهمة بنفس القدر لازدهاره.. 

 

إن حرية الكلمة والمهنية هما أشبه بجناحي الطائر، بدونهما لا يتمكن من الطيران والتحليق في السماء. والإعلامي الذي يحظى بالمهنية ويتمسك بها هو الذى يحافظ وهو يمارس حرية الكلمة بآداب المهنة ومواثيق الشرف الصحفي والإعلامي.

Advertisements

 
ولو أردنا اختيار نموذج للإعلامي المهني الحقيقي لن نتردد في اختيار منى الشاذلي.. فإن مسيرتها الإعلامية على الشاشة الصغيرة ترجح كفتها فورا.. فهي طوال هذه المسيرة الطويلة والمتنوعة ظلت دوما تتمسك بالمهنية وتحافظ عليها..

 

حدث ذلك وهي تقدم برامج توك شو تتناول أحداثا وقضايا سياسية كان ذروتها انتفاضة يناير 2011، وحدث ذلك وهي تقدم أخيرا برنامجا للمنوعات حرصت فيه على تقديم نماذج طيبة إيجابية من أهل بلدنا تعيد الثقة لنا في أننا قادرون على اجتياز الصعاب التي تواجهنا والتغلب على التحديات التي تعترض طريقنا للتقدم.

 
وبحق لو كنّا نبغى إعلاما قويا ومؤثرا ويحظى بثقة الرأي العام علينا أن نختار إعلاميين يشبهون منى الشاذلي في مهنيتها وحرصها الدائم والمستمر على التمسك بهذه المهنية.. فإن الإعلاميين الذين يتمسكون بالمهنية لا يحققون النجاح لأنفسهم فقط وإنما هم يمنحون الإعلام كله القدرة على التأثير في الناس.. أما الإعلاميين الذين يفتقدون المهنية فإنهم يحرمون الإعلام كله من التأثير في الرأي العام، وهو أمر بالقطع لا نريده ولا نبتغيه، بل ونشكو منه الآن.

 

ماذا سنفعل بأموال رأس الحكمة؟!

خبراء مدعون!


نحن لا نحتاج منى الشاذلي وحدها، وإنما نحتاج للعديد ممن يشبهوننا في مهنيتها والاعتصام بها حتى يظفر إعلامنا بالمصداقية لدى الرأي العام والتأثير فيه.. إن هذا هو سبيل النجاح للإعلام والإعلاميين. 

المصداقية المهنية منى الشاذلي الاعلام الإعلاميين حرية الكلمة الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

أمريكا وإيران والعرب!

خضوع الفن للسياسة!

لغز عملية أصفهان!

رئيس الحكومة يرد على رئيس الحكومة!

ليس الخبز وحده يجب خفض أسعاره!
ads

الأكثر قراءة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

البيض يتراجع 7 جنيهات، وهذه أسعار الدواجن اليوم الجمعة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

بمشاركة سيارتي الملك فاروق وعبد الحليم، 10 صور ترصد كرنفال السيارات النادرة بوسط القاهرة

عواصف ترابية شديدة تضرب الأقصر (بث مباشر)

مطربة شهيرة تحرر محضرا ضد طليقها بتهمة التعدي عليها بالهرم

منوعات

المزيد

عضو بمجلس إدارة نادي السيارات يكشف أنواع المركبات المشاركة في كرنفال وسط البلد (فيديو)

كرنفال احتفالي لأكبر تجمع للسيارات الكلاسيكية والنادرة بوسط القاهرة (صور)

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. بايرن ميونخ مع ريال مدريد.. الأهلي والإسماعيلي.. الزمالك ضد البنك الأهلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية