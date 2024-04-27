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رياضة

رابطة الأندية ولجنة المسابقات تتجاهلان خطاب وزارة الرياضة وقرار رئيس الوزراء

عامر حسين، فيتو
عامر حسين، فيتو

تجاهلت رابطة الأندية المحترفة ولجنة المسابقات، خطاب وزارة الشباب والرياضة وقرار رئيس الوزراء، بضرورة إقامة المباريات عصرا، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، بضرورة إقامة المباريات في كافة المسابقات المحلية، في الثالثة عصرا بالتوقيت الشتوي، الرابعة عصرا بالتوقيت الصيفي.

ولكن هناك تجاهل واضح لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتجاهل خطاب وزارة الشباب والرياضة وقرار رئيس الوزراء، بإقامة مباريات الدوري الممتاز خلال هذه الأيام في السابعة مساء تحت الأضواء الكاشفة، ما يؤكد تجاهل خطاب وزارة الرياضة بضرورة الالتزام بخوض اللقاءات عصرا.

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مباريات الدوري هذا الأسبوع تقام مساء

وتقام اليوم السبت، مباراة الجونة أمام الاتحاد السكندري بملعب خالد بشارة في السابعة مساء.

وتقام مباراة المقاولون العرب ضد سموحة في السابعة مساء غد الأحد بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتجري مباراة سيراميكا أمام فاركو يوم الإثنين المقبل في السابعة مساء على ملعب المقاولون العرب.

وتقام مباراة إنبي ضد بيراميدز في ملعب بتروسبورت في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتلعب مباراة فيوتشر وطلائع الجيش في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام.

وتقام مباراة زد أمام المقاولون يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ومباراة الاتحاد السكندري أمام بلدية المحلة يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء على استاد الإسكندرية.

هل يلتزم عامر حسين بقرار رئيس الوزراء بترشيد الكهرباء وتعديل مواعيد مباريات الدوري؟

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