هل يلتزم عامر حسين بقرار رئيس الوزراء بترشيد الكهرباء وتعديل مواعيد مباريات الدوري؟

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطابًا إلى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بضرورة تطبيق قرار رئيس الوزراء بترشيد الكهرباء ومنع إقامة مباريات الدوري ليلًا.

وطالبت الوزارة الاتحاد بضرورة الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء حتى إشعار آخر، وبإقامة كافة المباريات الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت الشتوي والرابعة عصرا بالتوقيت الصيفي.

ودائما ما كانت تنادي “فيتو” عبر المقالات والموضوعات بضرورة الانصياع لقرار رئيس الوزراء وإقامة المباريات في كافة المسابقات عصرا، خاصة في ظل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تُطبق في مختلف أنحاء الجمهورية.

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فهل يلتزم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بقرار رئيس الوزراء ومناشدات وزارة الشباب والرياضة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعديل مواعيد مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر وكافة المسابقات باللعب عصرا وعدم إقامة المباريات ليلًا؟.

رئيس إنبي يفتح النار على عامر حسين

وكان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أكد أن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المسابقات هو السبب في أزمة مباراة الأهلي وإنبي مواليد 2003، وحمله كل ما حدث من تخبط فى اللوائح، أفضى إلى احتفال فريقي الأهلي وإنبي في دوري 2003، فكل منهما اعتبر نفسه متوجا بلقب مسابقة دوري الجمهورية في منظر مخجل.

وقال أيمن الشريعي فى تصريحات تليفزيونية: "عامر حسين هو المسؤول الأول عن المسابقات فى مصر حتى دوري 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، واحتفال كل فريق بلقب الدوري هي أزمة كبيرة سببها عامر حسين.

وتابع: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بصفته مسئول عن الكرة المصرية ولديه حرص على نجاح الكرة المصرية من أجل فحص شكوى إنبي ضد لاعب المصري مواليد 2003 من يوم الأربعاء الماضي، ولكن دياب أكد لي أن اتحاد الكرة لم يصل له أي شكوى، ثم تلقيت بعدها ردا من رئيس رابطة الأندية بأن اتحاد الكرة أبلغه أن الشكوى ستكون فى لجنة الفحص.

وصف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ما حدث بمباراة الأهلي وفريقه ببطولة الجمهورية مواليد 2003 بالمهزلة، وأنه كان يتوقع حدوثها.

انتهاء التحقيق بأزمة تزوير عمر لاعب المصري

دوري 2003، وكشف رئيس إنبي في تصريحات خاصة لفيتو، أن فريقه الأحق بلقب بطولة الجمهورية رغم تساوي الفريقين في النقاط، لأن فريقه يتفوق على الأهلي بثلاثة نقاط في حال انتهاء التحقيق بأزمة تزوير عمر لاعب المصري.

وتابع الشريعي: أنه كان يجب البت في الشكوى المقدمة من نادي إنبي واستحقاقه نقاط لقاء المصري الثلاث قبل مواجهة الاهلي اليوم لأن ما يحدث مهزلة وعشوائية وسوء إدارة بحت.

وأكد لقد تقدمنا بشكوى تتضمن مستندات وأوراق تثبت التلاعب بعمر لاعب المصري وهو ما يعطينا أحقية نقاط اللقاء، وبالتالي فنحن الأحق بلقب الجمهورية ولكن اتحاد الكرة أهمل الشكوى وأرجأ البت فيها حتى إقامة المباراة وهذا غير منصف بالمرة.

وعن رد اتحاد الكرة على أزمة دوري 2003 قال الشريعي: لقد تواصلت مع اتحاد الكرة عدة مرات وشرحت لهم ما سيحدث حال تأخير إعلان نتيجة الشكوى لكن لا مجيب حتى اضطررت للجوء إلى أحمد دياب رئيس رابطة الاندية والذي أكد لي بين شوطي المباراة أنه يتم بالفعل البث في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وأكد رئيس إنبي أن النادي الأهلي يعلم جيدا أننا بطل الجمهورية والأحق باللقب لذلك لم يحتفل سريعا عقب انتهاء المباراة بل أخد بعض الوقت حتي يحتفل باللقب في حين لم يتردد لاعبي انبي في الاحتفال عقب اطلاق الحكمة صافرة النهاية.