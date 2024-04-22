رئيس إنبي يفتح النار على عامر حسين ويحمله مسئولية أزمة دوري 2003

دوري 2003، أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي أن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المسابقات هو السبب في أزمة مباراة الأهلي وإنبي مواليد 2003، وحمله كل ما حدث من تخبط فى اللوائح، أفضى إلى احتفال فريقي الأهلي وإنبي في دوري 2003، فكل منهما اعتبر نفسه متوجا بلقب مسابقة دوري الجمهورية في منظر مخجل.

عامر حسين المسئول الأول عن الأزمة

وقال أيمن الشريعي فى تصريحات تليفزيونية: "عامر حسين هو المسئول الأول عن المسابقات فى مصر حتى دوري 2003، وأزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الأحد، واحتفال كل فريق بلقب الدوري هي أزمة كبيرة سببها عامر حسين.

Advertisements

رئيس إنبي يتواصل مع أحمد دياب

وتابع: "تواصلت مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بصفته مسئول عن الكرة المصرية ولديه حرص علي نجاح الكرة المصرية من أجل فحص شكوى إنبي ضد لاعب المصري مواليد 2003 من يوم الأربعاء الماضي، ولكن دياب أكد لي أن اتحاد الكرة لم يصل له أي شكوى، ثم تلقيت بعدها ردا من رئيس رابطة الأندية بأن اتحاد الكرة أبلغه أن الشكوى ستكون فى لجنة الفحص.

أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، فيتو

وصف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ما حدث بمباراة الأهلي وفريقه ببطولة الجمهورية مواليد 2003 بالمهزلة، وأنه كان يتوقع حدوثها.

دوري 2003، وكشف رئيس إنبي في تصريحات خاصة لفيتو، أن فريقه الأحق بلقب بطولة الجمهورية رغم تساوي الفريقين في النقاط، لأن فريقه يتفوق علي الأهلي بثلاثة نقاط في حال انتهاء التحقيق بأزمة تزوير عمر لاعب المصري.

مهزلة وعشوائية

وتابع الشريعي: أنه كان يجب البت في الشكوى المقدمة من نادي إنبي واستحقاقه نقاط لقاء المصري الثلاث قبل مواجهة الاهلي اليوم لأن ما يحدث مهزلة وعشوائية وسوء إدارة بحت.

وأكد لقد تقدمنا بشكوى تتضمن مستندات وأوراق تثبت التلاعب بعمر لاعب المصري وهو ما يعطينا أحقية نقاط اللقاء، وبالتالي فنحن الأحق بلقب الجمهورية ولكن اتحاد الكرة أهمل الشكوى وأرجأ البت فيها حتي إقامة المباراة وهذا غير منصف بالمرة.

وعن رد اتحاد الكرة على أزمة دوري 2003 قال الشريعي: لقد تواصلت مع اتحاد الكرة عدة مرات وشرحت لهم ما سيحدث حال تأخير إعلان نتيجة الشكوى لكن لا مجيب حتى اضطررت للجوء إلى أحمد دياب رئيس رابطة الاندية والذي أكد لي بين شوطي المباراة أنه يتم بالفعل البث في الشكوى المقدمة من نادي إنبي.

وأكد رئيس إنبي أن النادي الأهلي يعلم جيدا أننا بطل الجمهورية والأحق باللقب لذلك لم يحتفل سريعا عقب انتهاء المباراة بل أخد بعض الوقت حتي يحتفل باللقب في حين لم يتردد لاعبي انبي في الاحتفال عقب اطلاق الحكمة صافرة النهاية

الأهلي وإنبي

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بفوز فريقها بلقب الجمهورية مواليد 2003 بعد هزيمة الفريق من نادي إنبي بنتيجة 4\3

وكتبت صفحة الاهلي نهاية المباراة

الأهلي 3️⃣

إنبي 4️⃣

بعد التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة فارق الأهداف يرجح كفة فريقنا كبطل لدوري الجمهورية للشباب #يلا_يا_أهلي



احتفال الاهلي بلقب الجمهورية

كما احتفلت الصفحة الرسمية لنادي إنبي بفوز فريقها بلقب الجمهورية مواليد 2003 رغم إعلان النادي الاهلي أيضا احتفاله بالفوز باللقب ليحتفل الفريقين بلقب الجمهورية في واقعة غريبة من نوعها.

وكتب الحساب الرسمي لنادي إنبي: "لا جديد يذكر.. شباب إنـبي مواليد 2003 يحصد دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023 بعد تغلبه علي الأهلي بنتيجة 4️⃣ - 3️⃣ فى مباراة ماراثونية.

احتفال انبي بلقب الجمهورية

بيان اتحاد الكرة

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر مركزه الإعلامي لحسم الجدل بشأن النزاع القائم بين فريقي الأهلي وإنبي مواليد 2003، بعدما احتفل كلا الفريقين كونه بطل دوري الجمهورية مواليد 2003

وجاء في بيان اتحاد الكرة أنه "طبقا للائحة فالأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003، ولكن نادي إنبي متقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه لتزوير لاعب، وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

سبب احتفال إنبي بلقب دوري الجمهورية للشباب

وكشفت مصادر لفيتو أن سبب قيام إنبي بالاحتفال بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب هو تأكد النادي البترولي من الحصول علي نقاط مباراة لعبها ضد فريق بدوري الجمهورية خلال مشوارهم في بطولة دوري الجمهورية ووجود واقعة تزوير في بيانات اللاعب بأنه مواليد 1997 وليس 2003

وأوضحت المصادر أن اتحاد الكرة لديه الملف كامل وأن الجبلاية وراء تلك الأزمة بعدم إعلان نتائج الشكوى المقدمة من إنبي بشأن واقعة تزوير اللاعب وأنه حال سلامة شكوى إنبي فإن الفريق البترولي سيحصل علي 3 نقاط ويرتفع رصيده للنقطة 65 في صدارة ترتيب دوري الجمهورية للشباب.

وشهدت مسابقة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، نهاية مفاجئة بعد احتفال فريقي الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد انتهاء المباراة الختامية بفوز الفريق البترولي 4-3.

فريقا الأهلي وإنبي 2003، فيتو

وعقب نهاية المباراة احتفل فريقا الأهلي وإنبي بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية رغم تساوي الفريقين بعدد النقاط وهم 62 نقطة لكل منهما.

لقب دوري الجمهورية مواليد 2003

وعلي الورق فإن الأهلي هو الأفضل من حيث الأهداف وفرق المواجهات بعدما حقق الأهلي الفوز 2-1 علي أرضه فيما حقق إنبي الفوز علي أرضه 4-3.

وكانت المواسم الماضية شهدت احتفالات لفريقين بالتتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب مثل الأهلي والزمالك بالإضافة لتتويج الأهلي ببطولة بسبب واقعة تزوير لأحد اللاعبين قبل ذلك.