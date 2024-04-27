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أخبار مصر

السيسي يشيد بالتجهيز المميز للأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسي على التجهيز المميز للأكاديمية العسكرية المصرية.

وأجرى الرئيس  السيسي  جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري.

وعاين الرئيس السيسي خلال الجولة مبني قيادة الأكاديمية كما تفقد صالات الرياضة المجهزة بأحدث المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية وكذلك مبني إقامة الطلاب والمباني التعليمية ومبنى محاكاة الرماية فضلا عن مباني الشئون الإدارية. 
وناقش الرئيس السيسي الطلبة في ظروف إقامتهم واستمع لآرائهم، كما أشاد بالتجهيز المميز للأكاديمية مؤكدا حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على طلبة الأكاديمية ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفائتهم بالشكل الذي يتوافق مع أعلي المتطلبات الفنية والشخصية التى يتوجب توافرها في طلبة الكليات العسكرية المصرية.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية
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