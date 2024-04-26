سر جمال الشعر ولمعانه فى العناية الصحيحة به، وهو ما تحرص عليه العديد من الفتيات حفاظًا على جمال الشعر ومظهره.

والعناية الصحيحة بالشعر تحتاج الترطيب اليومى والتنظيف المستمر والتغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

ماء القرنفل لشعر صحي

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، ماء القرنفل لشعر صحي وجميل وأكثر طولا.

المكونات:-

ملعقة كبيرة قرنفل

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا.

نغطي الخليط لمدة ساعتين ثم نقلبه ونصفيه.

ثم نأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.

نغسل الشعر أولا بالماء والشامبو ونستخدم البلسم.

ثم نجفف الشعر.

ونرش الشعر بعدها بماء القرنفل من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على الأطراف.

ثم ندلك فروة الرأس جيدا لمدة 5 دقائق.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

ماء القرنفل لشعر صحي وجميل وأكثر طولا، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.