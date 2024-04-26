الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

ماء القرنفل لشعر صحي وجميل وأكثر طولا

جمال الشعر، فيتو
جمال الشعر، فيتو

 سر جمال الشعر ولمعانه فى العناية الصحيحة به، وهو ما تحرص عليه العديد من الفتيات حفاظًا على جمال الشعر ومظهره.

والعناية الصحيحة بالشعر تحتاج الترطيب اليومى والتنظيف المستمر والتغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

ماء القرنفل لشعر صحي 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، ماء القرنفل لشعر صحي وجميل وأكثر طولا.

المكونات:-

ملعقة كبيرة قرنفل 

كوب ماء مغلي 

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا.
  • نغطي الخليط لمدة ساعتين ثم نقلبه ونصفيه.
  • ثم نأخذ السائل الناتج ونضعه في زجاجة بخاخ.
  • نغسل الشعر أولا بالماء والشامبو ونستخدم البلسم.
  • ثم نجفف الشعر.
  • ونرش الشعر بعدها بماء القرنفل من الجذور حتى الأطراف مع التركيز على الأطراف.
  • ثم ندلك فروة الرأس جيدا لمدة 5 دقائق.
  • ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
ماء القرنفل لشعر صحي وجميل وأكثر طولا، فيتو 

 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

 وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

 

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

بروتين طبيعي لعلاج مشاكل الشعر وفرده

txt

خطوات حماية الشعر، من الموجة الحارة والتعرض لأشعة الشمس

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمال الشعر سر جمال الشعر ماء القرنفل ماء القرنفل لشعر صحي وجميل العناية بالشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

صبغات الشعر خطر يهدد صحتك.. استخدام مواد الفرد يزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 45%.. وبدائل طبيعية لجمال آمن

خلطة سحرية لزيادة طول الشعر وكثافته

ماسكات من الزيوت الطبيعية لعلاج الشعر الخشن
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي بالتوقيت الصيفي والقناة الناقلة

محامية حليمة بولند تكشف كواليس حبسها

الملك فؤاد يختتم زيارته للإسكندرية برسالة شكر إلى المحافظ ومدير تنشيط السياحة (صور)

رئيس الصين يوجه رسالة للولايات المتحدة، وبلينكن يرد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

أسعار الملابس الصيفية 2024، التيشيرتات تبدأ من 224 جنيها (صور)

خبراء الضرائب: غموض موقف ضريبة الأرباح الرأسمالية يهدد بخسائر فادحة للبورصة المصرية

منوعات

المزيد

شاب يقتل صديقه في باكستان بسبب البرجر

دراسة تكشف سرا جديدًا عن حياة السناجب الحمراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 27-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، السبت 27-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 26-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

أعراض الإصابة بضربة الشمس (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحر الشديد في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

حكم تخلّف مريض التوحد عن صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية