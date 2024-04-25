الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر من الجذور وتعزيز لمعانه

تغذية الشعر، فيتو
تغذية الشعر، فيتو

تغذية الشعر من الأمور المهمة التى يجب أن تحرص الفتيات عليها لمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التى تمنع جميع مشاكله.

وتغذية الشعر لا تكون من خلال الترطيب اليومى والتغذية السليمة فقط، بل من خلال استخدام الزيوت الطبيعية التى تحافظ على جمال الشعر ورونقه.

 

وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر 

 وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر وتعزيز لمعانه.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت زيتون 

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند 

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو 

Advertisements

الطريقة:-

  • نحضر الزيوت ونضعها معا فى مقلاة.
  • نرفع المقلاة على النار الهادئة حتى تسخن.
  • وعند ملاحظة أنه تدخل على الغليان نرفعها على الفور من على النار.
  • ونتركها تبرد قليلا لتصبح دافئة.
  • ثم نفرد الزيوت على الشعر من الجذور حتى الأطراف.
  • ثم نلف الشعر دوامة ونغطيه بكيس بلاستيك لمدة ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر، فيتو 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

txt

خلطة سحرية تقوى الشعر من الجذور وتمنع تقصفه وتزيد طوله وكثافته

txt

خطوات حماية الشعر، من الموجة الحارة والتعرض لأشعة الشمس

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تغذية الشعر جمال الشعر مشاكل الشعر العناية بالشعر وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فى 5 دقائق فقط، وصفة طبيعية تطيل شعرك

بمكونات بسيطة، افردى شعرك فى العيد

ماسكات طبيعية لتحسين شعرك واستعادة جماله في العيد

افردي شعرك بمكونات بسيطة قبل العيد
ads

الأكثر قراءة

مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي (صور)

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض بالأسواق اليوم الخميس

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

انقطاع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا

الترجي يتقدم بطلب رسمي لصن داونز قبل موقعة الحسم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

4 بنوك تعلن خطتها للتعامل مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي

منوعات

المزيد

دراسة: الذكاء الاصطناعي أكثر تعاطفا من البشر

قطعوا عنها الكهرباء وأرعبوها بالشبح، مقلب مروع لفتاة في الأسانسير (فيديو)

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 26-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 26-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الخميس

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 7 جنيهات في سوق العبور

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 25-4-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 25-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

فوائد التوت وأهمية تناوله في موسمه (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا نقول أثناء الحر الشديد سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية؟، أمين الفتوى يوضح

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم مولود ذكر ورزق واسع

في الدنيا والآخرة، دار الإفتاء تكشف مصير محتكري السلع

المزيد
الجريدة الرسمية