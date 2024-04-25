وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر من الجذور وتعزيز لمعانه

تغذية الشعر من الأمور المهمة التى يجب أن تحرص الفتيات عليها لمد الشعر بالعناصر الغذائية المهمة التى تمنع جميع مشاكله.

وتغذية الشعر لا تكون من خلال الترطيب اليومى والتغذية السليمة فقط، بل من خلال استخدام الزيوت الطبيعية التى تحافظ على جمال الشعر ورونقه.

وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر وتعزيز لمعانه.

المكونات:-

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

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الطريقة:-

نحضر الزيوت ونضعها معا فى مقلاة.

نرفع المقلاة على النار الهادئة حتى تسخن.

وعند ملاحظة أنه تدخل على الغليان نرفعها على الفور من على النار.

ونتركها تبرد قليلا لتصبح دافئة.

ثم نفرد الزيوت على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

ثم نلف الشعر دوامة ونغطيه بكيس بلاستيك لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.