السبت 27 أبريل 2024
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رياضة

حكام مباراتي اليوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري المصري

بلدية المحلة وزد،
بلدية المحلة وزد، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، وجاءت على التالي: 

مباراة بلدية المحلة أمام زد

حكام مباراة بلدية المحلة وزد، فيتو

مباراة الجونة أمام الإتحاد السكندري

حكام مباراة الجونة والاتحاد السكندري، فيتو

تنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري. 

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية. 

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وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي. 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي: 

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة 
الجونة ضد الاتحاد   7:00 مساء  - 27 أبريل - ستاد الجونة 
المصري ضد الداخلية  4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب 
المقاولون ضد سموحة   7:00 مساء  - 28 أبريل - ستاد المقاولون
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الاسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ20


1- بيراميدز 35 نقطة
2- المصري البورسعيدي 31 نقطة
3- زد اف سي 30
4- إنبي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- طلائع الجيش 27 نقطة
7- الجونة 25 نقطة
8- سموحة 25 نقطة
9- مودرن فيوتشر 25 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك 21 نقطة
13- الإسماعيلي 19 نقطة
14- بلدية المحلة 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة

و يتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا قبل الجولة الـ20.

 

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0
الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1
الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0
فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0
بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

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