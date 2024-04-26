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رياضة

أبرزها الإسماعيلي ضد الأهلي، مواعيد الجولة الـ 20 لبطولة الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد الإسماعيلي،
الأهلي ضد الإسماعيلي، فيتو

الدوري المصري، تنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز غدا السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري. 

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية. 

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي. 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي: 

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مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 


بلدية المحلة ضد زد  4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة 
الجونة ضد الاتحاد   7:00 مساء  - 27 أبريل - ستاد الجونة 
المصري ضد الداخلية  4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب 
المقاولون ضد سموحة   7:00 مساء  - 28 أبريل - ستاد المقاولون
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الاسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ20


1- بيراميدز 35 نقطة
2- المصري البورسعيدي 31 نقطة
3- زد اف سي 30
4- إنبي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- طلائع الجيش 27 نقطة
7- الجونة 25 نقطة
8- سموحة 25 نقطة
9- مودرن فيوتشر 25 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك 21 نقطة
13- الإسماعيلي 19 نقطة
14- بلدية المحلة 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة

و يتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا قبل الجولة الـ20.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ20

حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا
مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف 
أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف
مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف
محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف
ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف
كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف
أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف
ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف
أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف
ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف
فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف
فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف
أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف
بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري، 5 أهداف
عبد الرحمن البانوبي، زد اف سي، 5 أهداف

 

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0
الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1
الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0
فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0
بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 19

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 19

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ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 19

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 19
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