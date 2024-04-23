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رياضة

سموحة يضرب بلدية المحلة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلة بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية في  إطار منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة سموحة وبلدية المحلة 

سجل هدف سموحة اللاعب عمرو قلاوة في الدقيقة 33 عن طريق رأسية قوية، وضاعف النتيجة اللاعب جاستيس أرثر بهدف ثاني في الدقيقة 42، وسجل حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يختتم جونيور أجايي مسلسل الأهداف للفريق السكندري بهدف رابع في الدقيقة 82.

ترتيب سموحة وبلدية المحلة

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة فيما يقع البلدية في المركز الرابع عشر بـ19 نقطة.

تشكيل سموحة أمام بلدية المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: الهاني سليمان

خط الدفاع: حجاج  - عبد الرحمن عامر - ارثر - مصطفى ميدو.

خط الوسط: عمرو قلاوة، دوكو دودو، أحمد خالد،  كناريا، إسلام جابر.

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خط الهجوم: حسام حسن.

تشكيل بلدية المحلة أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي
حراسة المرمي: محمود ماهر.

خط الدفاع: محمود صابر، هشام حافظ، محمد رجب، أحمد رضا.

خط الوسط: عبدة سمانة، محمد أشرف، يوسف حسن، اينوك،

خط الهجوم: حسام أشرف، ماجد هاني.

حكام مباراة بلدية المحلة وسموحة

حكم ساحة: محمود الدسوقي

حكم مساعد أول: شريف عبدالله

حكم مساعد ثاني: محمد فاروق

حكم رابع: أحمد نصر

حكم VAR: وائل فرحان

حكم VAR مساعد: مصطفى الشهدي

قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة

وضمت القائمة 20 لاعب وهم: الهاني سليمان، محمد أشرف، عبد الرحمن عامر، محمد مغربي، بركات حجاج، ميدو مصطفي، أرثر، إسلام جابر، عمر قلاوة، دوكو، أبو بكر، الحبيب أحمد، أحمد علي أمين، كناريا، أحمد خالد، محمد مكرونة، مصطفي البدري، محمد عصام، حسام حسن، أجاي.

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