جلاد الأندية، ضحايا الأهلي في نصف نهائي أبطال إفريقيا عبر تاريخه بعد تخطي مازيمبي

نجح النادي الأهلي في الوصول إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام مازيمبي بنتيجة 3ـ0 في إياب الدور نصف النهائي في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي.

وتعد تلك هي المرة السابعة عشرة التي يتخطى فيها النادي الأهلي فريق في نصف النهائي دوري أبطال أفريقيا ويتأهل إلي المباراة النهائية.

ونستعرض خلال السطور القادمة الفرق التي أطاح بها الأهلي من الدور نصف النهائي.

ضحايا الأهلي في نصف نهائي إفريقيا

وكانت الفرق التي أطاح بها الأهلي من الدور نصف النهائي هي:

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1982، أقصي النادي الأهلي فريق اينوجو رينجرز، بعدما خسر الذهاب في نيجيريا 0-1 وفاز في الإياب 4-1.

1983، أقصى الأهلي فريق نكانا، بعدما تعادل في الذهاب بزامبيا 0-0 وفاز في الإياب 2-0.

1987، أطاح الأهلي بفريق كوتوكو الغاني، حيث فاز في الذهاب بالقاهرة 2-0، وخسر في العودة 0-1.

2001، أقصى الأهلي نادي الترجي التونسي، بعد التعادل 0-0 بالقاهرة في الذهاب،و التعادل في تونس بمباراة الإياب 1-1.

2005، أقصى الأهلي الزمالك، حيث فاز في الذهاب 2-1،وفاز في العودة 2-0.

2006،أطاح الأهلي بفريق أسيك ميموزا, حيث فاز في القاهرة بالذهاب 2-0، وخسر في العودة في كوت ديفوار بنتيجة 1-2.

2007، أقصى الأهلي الإتحاد الليبي بالتعادل في الذهاب 0-0، والفوز في الإياب بالقاهرة 1-0.

2008، أخرج الأهلي فريق انيمبا، بعد التعادل بنيجيريا 0-0، والفوز في العودة 1-0.

2012،أقصى الأهلي فريق صن شاين النيجير بعد التعادل في الذهاب بنيجيريا 3-3، ثم الفوز في الإياب 1-0.

2013، أقصى الأهلي نادي القطن الكاميروني،بعد التعادل في الذهاب بنيجيريا 1-1، والتعادل في العودة بالقاهرة 1-1، ليتأهل الأهلي بضربات الجزاء.

2017، أطاح الأهلي بنادي النجم الساحلي التونسي، حيث خسر في الذهاب بتونس 1-2 ثم الفوز في العودة في القاهرة 6-2.

2018، أقصى الأهلي فريق وفاق سطيف الجزائري، حيث فازفي القاهرة 2-0، ووخسر بالجزائر 1-2.

2020، أطاح الأهلي بفريق الوداد المغربي، حيث فاز في الذهاب بالمغرب 2-1، ليعود ويفوز في الإياب بالقاهرة 2-0.

2021، أقصى النادي الأهلي فريق الترجي التونسي حيث فاز في الذهاب بتونس 1-0، وفي العودة فاز 3-0.

2022، أطاح الأهلي بفريق وفاق سطيف الجزائري، بعد الفوز بالقاهرة 4-0، والتعادل في الإياب 2-2.

2023، أقصى الأهلي نادي الترجي التونسي،بعد الفوز في الذهاب بتونس 3-0، والفوز في الإياب بالقاهرة 1-0.

2024 أقصى الأهلي فريق مازيمبي الكونغولي، بعد التعادل في الذهاب بالكونغو 0-0، وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 2ـ0 ليصعد إلى المباراة النهائية.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.