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موعد عودة بعثة منتخب الناشئين من الجزائر بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، تعود بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 إلى القاهرة، في الثامنة مساء اليوم السبت، قادمة من الجزائر بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بلقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة خمس منتخبات هي الجزائر صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وتونس وليبيا. 

وتولى إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئاسة بعثة منتخب الناشئين، خلال مشاركتها في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر.
 

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25 لاعبا في قائمة منتخب مصر المتوج باللقب

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة 25 لاعبا، اصطحبهم أحمد الكاس المدير الفني ضمن بعثة الفريق المشاركة في البطولة وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي) – عمر عبد العزيز (الزمالك) – محمد طارق عطية (إنبي)

أنس رشدي – محمد أنس – محمد شريف بنداري – ياسين حسام الدين – نور أشرف – عبد العزيز الزغبي – عمر العزب (نادي إنبي)

بلال عطية – حمزة الدجوي – حمزة عبد الكريم  - محمد عاطف (النادي الأهلي)

عمر عبد العزيز – محمد حمد (نادي الزمالك)

كريم جمعة – زياد علي (نادي زد)

باسل مدحت – حسن عماد الدين (نادي سموحة)

محمد جابر – عاصم جمال (الاتحاد السكندري)

إبراهيم النجعاوي (الإسماعيلي) – محمد طارق محمود (المقاولون) – علي بسيوني (سبورتنج) - 

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بلقب بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعد أن تعادل أمام نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

التعادل رفع رصيد منتخب مصر إلى 8 نقاط تصدر بها جدول الترتيب، بعدما فاز على المغرب وليبيا وتعادل مع تونس والجزائر.

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس الخميس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وفاز مصر في المباراة الماضية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة

 منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز على ليبيا كان الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

منتخب مصر للناشئين بطل شمال إفريقيا، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

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