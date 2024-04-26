السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد التتويج ببطولة شمال إفريقيا، قائمة الشرف للاعبي منتخب مصر أصحاب اللقب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين بطل شمال إفريقيا، فيتو

بطولة شمال إفريقيا، توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بلقب بطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي اختتمت منافساتها مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الجزائرية، بمشاركة خمس منتخبات هي الجزائر صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وتونس وليبيا. 

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر المتوج باللقب

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة 25 لاعبا، اصطحبهم أحمد الكاس المدير الفني ضمن بعثة الفريق المشاركة في البطولة وهم:

حراسة المرمى: إياد تامر (الأهلي) – عمر عبد العزيز (الزمالك) – محمد طارق عطية (إنبي)

Advertisements

أنس رشدي – محمد أنس – محمد شريف بنداري – ياسين حسام الدين – نور أشرف – عبد العزيز الزغبي – عمر العزب (نادي إنبي)

بلال عطية – حمزة الدجوي – حمزة عبد الكريم  - محمد عاطف (النادي الأهلي)

عمر عبد العزيز – محمد حمد (نادي الزمالك)

كريم جمعة – زياد علي (نادي زد)

باسل مدحت – حسن عماد الدين (نادي سموحة)

محمد جابر – عاصم جمال (الاتحاد السكندري)

إبراهيم النجعاوي (الإسماعيلي) – محمد طارق محمود (المقاولون) – علي بسيوني (سبورتنج) - 

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بلقب بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعد أن تعادل أمام نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

التعادل رفع رصيد منتخب مصر إلى 8 نقاط تصدر بها جدول الترتيب، بعدما فاز على المغرب وليبيا وتعادل مع تونس والجزائر.

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس الخميس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وفاز مصر في المباراة الماضية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة

 منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز على ليبيا كان الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل بدني، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بطولة شمال أفريقيا منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أخبار بطولة سمال إفريقيا للناشئين الأهلي أنبي الزمالك أحمد الكأس

مواد متعلقة

بطولة شمال إفريقيا، حمزة عبد الكريم يتوج رجلا لمباراة مصر والجزائر

منتخب مصر يتعادل 1-1 مع الجزائر ويتوج ببطولة شمال إفريقيا للناشئين

قبل مواجهة مصر والجزائر الليلة، ترتيب منتخبات بطولة شمال إفريقيا للناشئين

بلال عطية يغادر ملعب مباراة ناشئين مصر والمغرب مصابا وسيارة الإسعاف تنقله للمستشفى

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يعبر مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصل للنهائي (صور)

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

بعد أنباء انفصالها عن أحمد السقا، مها الصغير: الطلاق صعب بس الأصعب منه العيشة بدون روح

خبير: الملف الاقتصادي يدار بشكل خاطئ وورقة الدكتور غنيم بها حلول مرنة

أخبار الفن اليوم: مي فاروق تحرر محضرا ضد طليقها.. ومها الصغير تعلق على أنباء طلاقها من أحمد السقا

منوعات

المزيد

بلاغ يصل للشرطة الأمريكية بوجود كائن فضائي بأحد المنازل

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم السبت 27- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

تفسير حلم البطيخ في المنام وعلاقته باقتراب عقد صفقة مشروع كبير

المزيد
الجريدة الرسمية