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رياضة

فيتو تكشف سبب استبعاد أحمد الكاس من جهاز حسام حسن

أحمد الكاس نجم منتخب
أحمد الكاس نجم منتخب مصر السابق، فيتو

حسام حسن، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، عن السبب الحقيقي وراء استبعاد أحمد الكاس من الانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على الرغم من خروج تصريحات في الأيام الماضية على لسان بعض مسؤولي اتحاد الكرة تؤكد اقتراب أحمد الكاس من الانضمام لمعاوني حسام حسن، وأن الأخير رحب بالأمر وليس لديه أي مانع.

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أزمة المدرب العام 

وأوضح المصدر لفيتو، أن مجلس الجبلاية كان ينوي بالفعل تعيين أحمد الكاس ضمن الجهاز الفني المعاون لحسام حسن، لكن الأخير خلال اجتماعه مع مسئولي اتحاد الكرة سألهم عن المنصب الوظيفي للكاس في الجهاز الفني، فردوا عليه بأنه أحد كباتن منتخب مصر في جيل 90 وصاحب تاريخ كبير مع الفراعنة، ولا يجب أن يتقلد منصبًا أقل من المدرب العام، وهنا انقلب وجه حسام حسن وأخبرهم بأنه اشترط عليهم أنه سيأتي بجهازه المعاون كاملًا، وأن جهازه يضم مدربًا عامًّا هو طارق سليمان لاعب المصري البورسعيدي السابق.

 

طارق سليمان مدرب عام منتخب مصر، فيتو

استبعاد أحمد الكاس

هنا أدرك مسؤول اتحاد الكرة، أن تواجد أحمد الكاس ضمن الجهاز الفني المعاون لحسام حسن بات أمرا مستحيلا، لأنه لن يستقيم أن يأتي أحد أبرز نجوم منتخب مصر والكرة المصرية في جيل 90 ليكون مساعدًا ويترأسه في الجهاز الفني طارق سليمان كمدرب عام، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن تاريخ الكاس في منتخب مصر يفوق سليمان، فيما يخص عدد المباريات والمشاركة في التشكيلة الأساسية للفراعنة، علما بأن الثنائي قد تواجدا ضمن قائمة منتخب مصر في مونديال 1990 بإيطاليا مع الجنرال الراحل محمود الجوهري.

 

محمد عبد الواحد

وفي ظل تمسك حسام حسن بتواجد طارق سليمان كمدرب عام، وأنه يعمل معه في هذا المنصب منذ سنوات، في كل الأندية التي دربها العميد، فقد فضل مجلس الجبلاية رفع الحرج عن نفسه، وأستبعد فكرة ضم أحمد الكاس للجهاز المعاون لحسام حسن، قبل أن يقوم المجلس بضم محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق للجهاز الفني للفراعنة كمدرب مساعد.

 

مؤتمر صحفي لحسام حسن

يعقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا غدًا الخميس للحديث عن توليه قيادة الفراعنة وتعريف خطته القادمة.

وشهدت جلسة توقيع العقود للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب والجهاز المعاون طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد المدرب المساعد وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى، غياب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب.

 

حازم يتخلى عن الإشراف على منتخب مصر

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن حازم إمام أبلغ المجلس أنه لا يرغب في الاستمرار في مهمته كمشرف عام على منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ولن يكون له أي دور في أي شيء يخص المنتخب الأول، حتى تنتهي فترة ولاية المجلس الحالي في نهاية شهر يوليو المقبل، خاصة بعد الهجوم الذي طاله بعد فشل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

 

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