بطولة شمال إفريقيا، حمزة عبد الكريم يتوج رجلا لمباراة مصر والجزائر

بطولة شمال إفريقيا، توج اللاعب حمزة أحمد عبد الكريم لاعب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بجائزة رجل مباراة ناشئين مصر والجزائر، والتي إنتهت قبل قليل بالعاصمة الجزائرية في الجولة الأخيرة في أخبار بطولة شمال إفريقيا للناشئين.

ونجح اللاعب حمزة محمد عبد الكريم في تسجيل هدف منتخب مصر في مرم المنتخب الجزائري في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل بهدف لكل منهما

وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يتوج فيها حمزة عبد الكريم بجائزة رجل المباراة، حيث توج كأفضل لاعب في المباراة السابقة أمام المغرب.

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توج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بلقب بطولة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعد أن تعادل أمام نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سالم مبروكي بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا.

التعادل رفع رصيد منتخب مصر إلى 8 نقاط تصدر بها جدول الترتيب، بعدما فاز على المغرب وليبيا وتعادل مع تونس والجزائر.

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس الخميس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

وكان منتخب مصر يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم اللقب، في حين لم يكن أمام منتخب الجزائر بديلا عن الفوز من أجل التتويج بلقب البطولة.

وفاز منتخب مصر في المباراة الماضية على نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مواليد 2008، فيتو

منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وحقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز هو الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

وشهد الشوط الأول سيطرة كاملة واستحواذ على الكرة من جانب منتخب مصر، وبدى واضحا الفارق الكبير في المستوى المهارى لصالح المنتخب المصري، الذي تبارى لاعبوه في إضاعة العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية للمنتخب المصري.

وتحسن أداء المنتخب الليبي نسبيا في الشوط الثاني، وبدأ يبادل المنتخب المصري المحاولات الهجومية من أجل إدراك هدف التعادل، وهو ما تحقق له في الدقيقة 69 من تسديدة قوية سكنت في الزاوية اليسرى لمنتخب مصر، انتفض الفراعنة الصغار بعد الهدف وشنوا غزوات هجومية مكثفة على المرمى الليبي أسفرت عن هدف الفوز لمصر عن طريق عمر إبراهيم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.