قبل مواجهة مصر والجزائر الليلة، ترتيب منتخبات بطولة شمال إفريقيا للناشئين

بطولة شمال إفريقيا، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، الثامنة مساء اليوم الجمعة نظيره المنتخب الجزائري، في الجولة الختامية ببطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقامة حاليا في الجزائر.

وحصلت فيتو على ترتيب المنتخبات الخمس المشاركة في البطولة، قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة اليوم الجمعة.

ترتيب منتخبات بطولة شمال إفريقيا للناشئين

ويتصدر منتخب مصر صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط، في ثلاث مباريات، بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة، يليه المنتخب الجزائري برصيد 5 نقاط، ثم منتخب المغرب 5 نقاط، ثم منتخب تونس نقطتين، وأخيرا منتخب ليبيا نقطة واحدة.

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ترتيب منتخبات بطولة شمال إفريقيا للناشئين قبل الجولة الأخيرة، فيتو

يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الجمعة، نظيره منتخب الجزائر، في الجولة الأخيرة لبطولة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، المقامة حاليًّا في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر صاحبة الضيافة.

موعد مباراة مصر والجزائر والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الجزائري، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت الجزائر، وتنقلها قناة اتحاد شمال إفريقيا على موقع يوتيوب.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر

واختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مرانه الأخير مساء أمس الخميس، استعدادًا لمباراته الأخيرة أمام نظيره منتخب الجزائر، اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة ببطولة شمال إفريقيا للناشئين المقامة حاليًّا في الجزائر.

وخاض منتخب الناشئين المصري مرانا خفيفا أمس على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الجزائرية، بدأ بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس على تحفيظ اللاعبين بعض الجمل التكتيكية وكيفية التحرك السليم داخل المستطيل الأخضر بالكرة أو بدونها.

منتخب مصر يسعى لحصد اللقب

ويسعى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، لتحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام الجزائر، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويتوج بلقب البطولة.

وفازت مصر في المباراة الماضية على المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الثالثة.

منتخب مصر يتخطى ليبيا بثنائية

وكان منتخب مصر حقق فوزًا مستحقًّا أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا للناشئين المقامة حاليا بالجزائر.

الفوز على ليبيا كان الأول لمنتخب مصر في بطولة شمال أفريقيا، حيث انتهت مباراته في الجولة الأولى أمام نظيره التونسي بالتعادل بهدف لكل منهما، ليحصد ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بالمشاركة مع المنتخب المغربي الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط.

منتخب مصر يتعادل مع تونس 1-1 بالجولة الأولى

وفرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، فى أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال أفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في رحلتها إلى الجزائر لعضو المجلس إيهاب الكومي.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب 2008

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 كلًّا من: أحمد الكأس مديرًا فنيًّا، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرًا إداريًّا.

فحوصات طبية للاعبي منتخب الناشئين

خضع لاعبو منتخب الناشئين مواليد 2008، لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور عمرو طه، قبل السفر إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا مواليد 2007، حيث يشارك المنتخب في بطولة أكبر منه في الفئة العمرية.

وتم إجراء طبي شامل وموجات صوتية على القلب ورسم قلب وتحاليل كاملة، بالإضافة إلى أشعة على الصدر للاطمئنان علي الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل السفر.

قياسات عضلية

وأجرى الجهاز الطبي لـمنتخب الناشئين قياسات على القوة العضلية للاعبين للوقوف علي الحالة البدنية لهم ومعرفة نقاط القوة والضعف لوضع برامج الوقاية من الإصابات الخاصة بكل لاعب.