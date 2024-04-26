مصرع اثنين في هجوم على حقل غاز بكردستان العراق

قال مستشار لرئيس وزراء حكومة كردستان، ومصدر سياسي كردي كبير، إن اثنين على الأقل من العمال الأجانب قُتلا، وأصيب آخران، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة.

هجوم بطائرة مسيرة

وأضاف المصدران أنه تقرر وقف إنتاج الحقل أيضًا، بحسب "رويترز".ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر يشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة، استهدف معظمها قواعد تابعة للقوات الأمريكية.

Advertisements

وقبل وقت سابق وزارة الخارجية الأمريكية، القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق ووصفته بالمتهور، محذرة من أن هذا القصف من شأنه أن يقوض استقرار العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: إن "الولايات المتحدة تندد بإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على مواقع في إقليم كردستان العراق، وتقدم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الإيرانية الصاروخية المتهورة التي تقوض استقرار العراق".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

استهداف مقرات الجواسيس

وقال في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



