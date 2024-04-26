الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

مصرع اثنين في هجوم على حقل غاز بكردستان العراق

كردستان، فيتو
كردستان، فيتو

قال مستشار لرئيس وزراء حكومة كردستان، ومصدر سياسي كردي كبير، إن اثنين على الأقل من العمال الأجانب قُتلا، وأصيب آخران، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة.

هجوم بطائرة مسيرة 

وأضاف المصدران أنه تقرر وقف إنتاج الحقل أيضًا، بحسب "رويترز".ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

 
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، في أكتوبر يشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة، استهدف معظمها قواعد تابعة للقوات الأمريكية.

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 وقبل وقت سابق وزارة الخارجية الأمريكية،   القصف الإيراني لإقليم كردستان العراق ووصفته بالمتهور، محذرة من أن هذا القصف من شأنه أن يقوض استقرار العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: إن "الولايات المتحدة تندد بإطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على مواقع في إقليم كردستان العراق، وتقدم تعازيها لأسر القتلى. نحن نعارض الضربات الإيرانية الصاروخية المتهورة التي تقوض استقرار العراق".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن فجر الثلاثاء عن استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لإيران بعدد من الصواريخ الباليستية.

استهداف مقرات الجواسيس 

وقال في بيان بأنه "ردا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيانه أنه تم تدمير الأهداف، مشيرا إلى أنه سيكشف التفاصيل لاحقا.

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