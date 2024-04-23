البنتاجون يطالب حكومة العراق باتخاذ الخطوات اللازمة للدفاع عن القوات الأمريكية

دعت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد هجومين فاشلين شنهما مسلحون متحالفون مع إيران، أمس الإثنين.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، قال الميجر جنرال بالقوات الجوية، باتريك رايدر، في تصريحات صحفية: "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر"، داعيا حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من الهجمات.

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وأضاف: "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".

استهداف قاعدة عين الأسد في العراق

وأمس، ذكر مسؤول أمريكي، أن هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد بـ العراق دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء القصف.

إطلاق 5 صواريخ من العراق تجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

وأفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، مساء الأحد، بإطلاق 5 صواريخ من الموصل شمالي العراق تجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية، أن رشقة صاروخية قصفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا.

وفي التفاصيل لفت تقرير الوكالة الروسية إلى أن رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر.

وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة آنذاك، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر.

وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.



تطوير البرنامج النووي الإيراني

وفي سياق آخر، قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن العلاقة الإيرانية الإسرائيلية علي مدى عقدين من الزمن يتبين منها وجود قدر من العداوة بين الطرفين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": أن هناك تربصا إسرائيليا بإيران منذ فترة.

ولفت إلي أن هناك أساسيات تحكم إيران في المواجهة وهو استمرار تطوير برنامجها النووي الذي تزعم أنه سلمي، الأمر يقلق إسرائيل باعتباره أداة ردع لطهران في المنطقة يمكن أن تستخدمه في أي وقت.

وأشار إلي أن إيران تستخدم أوراق عربية وهي المشاكل العربية لتخدم علي أهداف الثورة الإيرانية.

وأكد أبو الغيط، أنه عندما كان وزيرا للخارجية رصد أن إسرائيل متربصة دائما بالبرنامج النووي الإيراني، مشددًا علي أن إسرائيل لا يمكن أن تضرب البرنامج النووي الإيراني إلا بموافقة أمريكية.

وأشار الي أن إسرائيل علي مدي سنوات واصلت قتل العلماء الإيرانيين المسئولين عن برنامجها النووي أو تقصف سفارة أو قنصلية إيرانية.