للحد من الاستيراد، تصنيع كمبروسر التكييف بكوم أبو راضي الصناعية ببني سويف

شهدت منطقة كوم أبو راضي الصناعية بـ محافظة بني سويف، أولى تنفيذ خطوات خطة الحكومة للحد من الإستيراد، بتوقيع أول اتفاقية لتصنيع أجزاء من أجهزة التكييف بالمنطقة، بإجمالي استثمارات أجنبية يصل لـ40 مليون جنيه.

تصنيع كمبروسر التكييف ببني سويف

حيث شهدت المنطقة، توقيع مجموعة العربي اتفاقية تعاون مع ريتشي التايوانية لتصنيع كمبروسر التكييف بالمنطقة الصناعية بـ منطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف، بتكلفة استثمارية تصل إلى الى 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل الى 6 مليون وحدة يخصص منها 50% للتصدير.

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وأوضح المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، أن المشروع يعد هو الأول من نوعه في المنطقة العربية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وغرب آسيا، والذي سيقام على مساحة 25 ألف متر مربع، ويوفر أكثر من 500 فرصة عمل في مختلف التخصصات الفنية.

توفير 500 فرصة عمل ببني سويف

وأشار "العربي" إلى أن تلك الاستثمارات على أرض مصر مؤشر قوي على ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار، واصفا التعاون مع شركة ريتشي التايوانية بأنه الطفرة، لكونها إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع مختلف الأنواع من الكمبروسرات صديقة البيئة على مستوى العالم، والتي تمتاز بالكفاءة والجودة العالية.