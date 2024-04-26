الجمعة 26 أبريل 2024
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انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات المستعملة بسوق بني سويف

سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة ببني سويف، فيتو

 شهد سوق السيارات المستعملة بـ محافظة بني سويف، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المعروضة، التي تنوعت ما بين سيارات موديلات قديمة، بينها سيارة عمرها 62 عامًا، وذلك عقب انتظام السوق بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

 

سيارة قديمة عمرها 62 عاما معروض بسوق بني سويف

 

سوق السيارات المستعملة ببني سويف

 وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل بساحة سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل واستئناف العمل بها عقب انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث استأنفت ساحة بيع السيارات نشاطها واستقبال المواطنين والعملاء، وسط توافر العديد من الخدمات المرورية والأمنية اللازمة لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر.

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 ورد التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات، برئاسة مؤمن علي ذكي، والمتضمن الإشارة إلى انتظام سير العمل في سادس أيام التشغيل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة بأنه تم دخول 150 سيارة الجمعة الماضية، عبارة عن 20 سيارة تابعة لمعارض وتجار السيارات، و130 سيارة تتبع المواطنين، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع، من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءًا.

 

سوق السيارات المستعملة ببني سويف

 

انخفاض اسعار السيارات بسوق بني سويف

فيما يتم حاليًا تركيب تندات انتظار لتوفير سبل الراحة للمواطنين من خلال أماكن انتظار مناسبة وحماية لهم أثناء فترات ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في الانتفاع بمساحات لإقامة بعض الأنشطة التجارية داخل منطقة الخدمات والتي تشمل: تقديم مأكولات، ومشروبات، وتصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

 

وأكد محافظ بني سويف أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، مما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.

 

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