بتكلفة 600 ألف جنيه، افتتاح مسجد بقرية زاوية المصلوب ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الرحمن الشرقي بقرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى، بعد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة.

إفتتاح مسجد بقرية زاوية المصلوب ببني سويف

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أناب المحاسب حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، في افتتاح مسجد الرحمن الشرقي، بعزبة أبو حمود التابعة لقرية زاوية المصلوب بالواسطى، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

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وأدى رئيس المركز ومرافقوه صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 210 أمتار بعد صيانته وتطويره، بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه "جهود ذاتية"، وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عبد العاطي عبد الفتاح مدير إدارة أوقاف الواسطى، وذلك في حضور عماد صقر، وأشرف سعيد نائبي رئيس المركز، وعددًا من قيادات الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.