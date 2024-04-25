تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف

نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تدريبًا لـ27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في وحدات الرعاية الأساسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة والجودة في الخدمات الصحية، وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

تدريب 27 ممرضة بصحة بني سويف

ونُفذت الدورة التدريبية بقاعة التدريب بمديرية الصحة ببني سويف، حيث قدمت منال رجب، عضو فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، محاضرات شاملة حول الاحتياطات القياسية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى في وحدات الرعاية الأساسية، وتناول البرنامج التدريبي، موضوعات: تقنيات التطهير والتعقيم، واستخدام الأدوات والمعدات الوقائية بشكل صحيح، وتوعية المرضى والموظفين بأهمية النظافة الشخصية والبيئية.

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وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن التدريب يستهدف تأهيل الكوادر الصحية وتعزيز مهاراتهم في مجال مكافحة العدوى، مما يسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وضمان سلامة المرضى والموظفين على حد سواء، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية بمثابة جزءًا من إستراتيجية المديرية في تطوير قدرات موظفيها وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.