الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب 27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى بصحة بني سويف

تدريب 27 ممرضة بصحة
تدريب 27 ممرضة بصحة بني سويف، فيتو

نفذت مديرية الصحة بـ محافظة بني سويف، تدريبًا لـ27 ممرضة على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى في وحدات الرعاية الأساسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز السلامة والجودة في الخدمات الصحية، وتحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبمتابعة الدكتورة هناء حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.

 

تدريب 27 ممرضة بصحة بني سويف

ونُفذت الدورة التدريبية بقاعة التدريب بمديرية الصحة ببني سويف، حيث قدمت منال رجب، عضو فريق إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، محاضرات شاملة حول الاحتياطات القياسية والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي للعدوى في وحدات الرعاية الأساسية، وتناول البرنامج التدريبي، موضوعات: تقنيات التطهير والتعقيم، واستخدام الأدوات والمعدات الوقائية بشكل صحيح، وتوعية المرضى والموظفين بأهمية النظافة الشخصية والبيئية.

Advertisements

 

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن التدريب يستهدف تأهيل الكوادر الصحية وتعزيز مهاراتهم في مجال مكافحة العدوى، مما يسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وضمان سلامة المرضى والموظفين على حد سواء، لافتًا إلى أن البرامج التدريبية بمثابة جزءًا من إستراتيجية المديرية في تطوير قدرات موظفيها وتحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

 

السيطرة على حريق حظيرتي مواشي في بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

تشييع جنازة معلم توفي بسكتة قلبية أثناء عمله داخل الفصل ببني سويف

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اخبار بني سويف اليوم

مواد متعلقة

السيطرة على حريق حظيرتي مواشي في بني سويف

تشييع جنازة معلم توفي بسكتة قلبية أثناء عمله داخل الفصل ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببني سويف

إصابة 4 شباب في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة الصحراوي

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من نادي بيراميدز لبحث التعاون المشترك

غلق منشآت طبية مخالفة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي بتمويل ألماني للصيانة بمسابقة سيماف
ads

الأكثر قراءة

بعد الموجة الحارة، انقلاب 180 درجة في حالة الطقس بالإسكندرية (صور)

الكهرباء تكشف مواعيد خطة تخفيف الأحمال مع تطبيق التوقيت الصيفي

أوراقنا غير سليمة، تعليق ناري من عضو مجلس الزمالك بعد أزمة إيقاف القيد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست

كرة السلة، ترتيب مجموعة الأهلي في تصفيات الـ bal 4

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

بعد جولته على الكورنيش، الملك أحمد فؤاد يزور مقهى فاروق بالإسكندرية (صور)

نجاة 20 طفلا من الموت بحمام سباحة فى نادي الترسانة، والتحقيقات الأولية تكشف مفاجآت

منوعات

المزيد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بالرغبة فى حل المشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية