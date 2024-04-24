الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

لقاء محافظ بني سويف
لقاء محافظ بني سويف بالمواطنين،فيتو

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف مساعدة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية "تقيم بمدينة بني سويف" نظرًا لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة  والتي كان المحافظ قد كلف وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام، بدراسة حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها وتوفير متطلباتها في إطار المتاح. 

 

لقاء المواطنين بمحافظ بني سويف

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذى يعقده محافظ بني سويف، بشكل مستمر للوقوف على شكاوى ومطالب المواطنين، وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

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وخلال "لقاء اليوم" استمع المحافظ لشكوى المواطنة التي أكدت أنها تعاني  ظروف أسرية واجتماعية صعبة، خاصة بعد انفصالها عن زوجها ولديها أبن في مرحلة التعليم الثانوي، ولا تحصل إلا على معاش تكافل وكرامة، أنها سيدة لا تعمل وتقيم مع شقيقها في شقة مستأجرة.

 

صرف إعانة مالية لسيدة ببني سويف

حيث قرر المحافظ صرف مساعدة مالية وتكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لدراسة مدى إمكانية توفير وحدة سكنية بالإيواء العاجل لها وأبنها، فضلا عن التنسيق مع التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لضمان توفير الدعم والحماية الاجتماعية والمادية من مساعدات موسمية عينية ومادية لها "قدر الإمكان" مراعاة لظروفها.

 

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