رفع 630 طن مخلفات وقمامة من شوارع وميادين الدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءة النظافة والتشجير والتجميل بالشوارع والميادين والطرق بالمنطقة المركزية بمعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وتمكنت الحملات من رفع 480 طن مخلفات بلدية و150 طنا مخلفات صلبة وأتربة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا.

رفع 630 طن مخلفات وقمامة

هذا وقد أوضح"مختار"انه تم رفع 480 طن مخلفات بلديه و150 طن مخلفات صلبه واتربه وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه بشرق وغرب ومركزي المنصورة وطلخا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم..

الأماكن المستهدفة

ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة الأستاذ احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركزي المنصورة وطلخا حيث تم غسيل ارصفه شارع كليه اداب والجيش وعبد السلام عارف والجلاء وقناه السويس وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وشوارع فخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه ومحمود شاهين وشارع الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم ونطاق مركزي المنصورة وطلخا..

حملات متابعة وصيانة

وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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