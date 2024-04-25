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تفاصيل القبض على شخص استعرض قوته وعذب شابا من ذوي الهمم بالدقهلية

القبض، فيتو
القبض، فيتو

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية القبض على المتهم بضرب وتعذيب واستعراض قوته على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر.

شاب يعذب شخصا من ذوي الهمم

وكان مستخدمو مواقع الاتصال الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لشخص يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمره،  بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

ضربه 4 مرات وعذبه

وتبين من الفيديو، أن شخصا يدعى السيد عبد السميع، اعتدى بالضرب على الشاب أسامة 29 سنة، معاق ذهنيًا، عن طريق ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

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عايزين حق أسامة هاشتاج لنشطاء التواصل الاجتماعي

 

وفعّل نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج عايزين حق أسامة وطالب كثيرون بمعاقبة المعتدي.

ورصدت إدارة الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية مقطع الفيديو الذي رصد اعتداء المتهم على أسامة من ذوي الهمم بميت عنتر،  كما حررت والدة أسامة محضرا بمركز شرطة طلخا اتهمت فيه الشخص الذي ظهر بالفيديو.

وعلي الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالاعتداء علي الشاب لخلافات جيرة، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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