الجمعة 26 أبريل 2024
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محافظات

إخلاء سبيل المتهم بضرب شاب من ذوي الهمم في الدقهلية

التحقيق مع متهم،
التحقيق مع متهم، فيتو

أصدر  المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية قرارا بإخلاء سبيل المتهم بالاعتداء على شاب من ذوي الهمم، بعصا غليظة وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة 

وجاء ذلك تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، حيث تم إخلاء سبيل عامل من ديوان مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا من "مها.م.ع.ا"، 57 عامًا، أخصائي شئون العاملين بمنطقة الأزهر الشريف ومقيمة بقرية ميت عنتر دائرة المركز، وبصحبتها نجلها المدعو "أسامة.خ.م.عخ"، 24 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبلغت عن قيام المدعو "السيد.ع.ا.ا"،40 عامًا، عامل عادي، مقيم قرية ميت عنتر، دائرة المركز بالتعدي على نجلها بالضرب وأحدث إصابته دون وجه حق.

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ضبط المتهم
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الشاب بعصا غليظة واحداث اصابته وهي عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بإخلاء سبيل المتهم.

وكان رجال مباحث مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية قد ألقوا القبض على المتهم بضرب وتعذيب واستعراض قوته على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية ميت عنتر.

شاب يعذب شخصا من ذوي الهمم

وكان مستخدمو مواقع الاتصال الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لشخص يعتدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمره،  بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية.

ضربه 4 مرات وعذبه

وتبين من الفيديو، أن شخصا يدعى السيد عبد السميع، اعتدى بالضرب على الشاب أسامة 29 سنة، معاق ذهنيًا، عن طريق ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

عايزين حق أسامة هاشتاج لنشطاء التواصل الاجتماعي

وفعّل نشطاء التواصل الاجتماعي هاشتاج عايزين حق أسامة وطالب كثيرون بمعاقبة المعتدي.

ورصدت إدارة الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية مقطع الفيديو الذي رصد اعتداء المتهم على أسامة من ذوي الهمم بميت عنتر،  كما حررت والدة أسامة محضرا بمركز شرطة طلخا اتهمت فيه الشخص الذي ظهر بالفيديو.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية والعميد محمد الحسيني مدير مباحث أمن الدقهلية وفريق البحث بمركز شرطة طلخا، وتم ضبط المتهم. 

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