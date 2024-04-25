الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

حملات للتصدي للبناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة لاستردادها في الدقهلية (صور)

حملات ازالة بالدقهلية،
حملات ازالة بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية  في  المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة ، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9  مايو المقبل.

 وذلك تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة اشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية واهمية الحفاظ  على حق الدولة واسترداد أراضيها وازالة التعديات عليها في إطار الموجة 22 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة، وبالتنسيق والتعاون مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وبالمتابعة المستمرة من  اللواء هشام آمنه وزير  التنمية المحلية في هذا الشأن. 

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حيث تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق اعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9  مايو المقبل.

وصرح  " المحافظ " بأن ما تم تنفيذه اليوم  ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ عدد  23 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم 19 حالة تعد بالبناء بمساحة 2466 مترا مربعا ولاية الري بمراكز (أجا - بني عبيد - دكرنس) وكذلك عدد (4) حالات تعد علي الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1000 متر مربع بمراكز (ميت غمر - المنصورة).

وأوضح "مختار" بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 عدد  (186) قرار إزالة تعد علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، 

منهم  عدد (118) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة  بمساحة (5723) متر مربع وعدد (27) قرار إزالة تعد بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراطا 19 سهما وعدد (41) تعد علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 15807 مترا مربعا.

 

ووجه  "المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الأراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

وأشار "مختار" إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة..

 جاءت تصريحات " محافظ الدقهلية " بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.

وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

غرفة عمليات

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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