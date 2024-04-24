تشييع جنازة معلم توفي بسكتة قلبية أثناء عمله داخل الفصل ببني سويف

شّيع أهالي محافظة بني سويف، منذ قليل، جنازة معلم توفي اثناء عمله، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل الفصل بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

وفاة معلم تربية فنية داخل مدرسة ببني سويف

وشهدت محافظة بنى سويف، وفاة معلم تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية أنفاسه الأخيرة أثناء عمله داخل المدرسة وعقب توقيع حضوره، إثر إصابته بسكتة قلبية، بشكل مفاجئ، وسط حالة من الحزن والصدمة بين زملائه بالمدرسة.

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وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف أن المتوفي يدعى "أشرف عبد الرؤوف" يبلغ من العمر 56 سنة، معلم مدرسة تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية بمدينة بنى سويف، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة عقب توقيعه فى دفتر الحضور بالمدرسة، وتم محاولته نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

التصريح بدفن جثة معلم بني سويف

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المعلم إلى إحدى المستشفيات الحكومية ببنى سويف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله إلى المستشفى، وجرى نقله إلى منزله، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.