الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تشييع جنازة معلم توفي بسكتة قلبية أثناء عمله داخل الفصل ببني سويف

جنازة ببني سويف،
جنازة ببني سويف، فيتو

شّيع أهالي محافظة بني سويف، منذ قليل، جنازة معلم توفي اثناء عمله، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل الفصل بمدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية.

 

وفاة معلم تربية فنية داخل مدرسة ببني سويف 

وشهدت محافظة بنى سويف، وفاة معلم تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية أنفاسه الأخيرة أثناء عمله داخل المدرسة وعقب توقيع حضوره، إثر إصابته بسكتة قلبية، بشكل مفاجئ، وسط حالة من الحزن والصدمة بين زملائه بالمدرسة.

 

Advertisements

 

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم ببني سويف أن المتوفي يدعى "أشرف عبد الرؤوف" يبلغ من العمر 56 سنة، معلم مدرسة تربية فنية بمدرسة الزهراء الابتدائية بمدينة بنى سويف، لفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة عقب توقيعه فى دفتر الحضور بالمدرسة، وتم محاولته نقله إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة له.

التصريح بدفن جثة معلم بني سويف

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المعلم إلى إحدى المستشفيات الحكومية ببنى سويف، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل دخوله إلى المستشفى، وجرى نقله إلى منزله، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن.

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من نادي بيراميدز لبحث التعاون المشترك

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببني سويف

غلق منشآت طبية مخالفة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف صحة بني سويف اسعاف بني سويف مديرية أمن بني سويف تعليم بني سويف تموين بني سويف مديرية تعليم بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة مالية لسيدة من الفئات الأولى بالرعاية

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببني سويف

إصابة 4 شباب في انقلاب سيارة بطريق الزعفرانة الصحراوي

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفدا من نادي بيراميدز لبحث التعاون المشترك

غلق منشآت طبية مخالفة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف

تعليم بني سويف: فوز 48 مبنى مدرسي بتمويل ألماني للصيانة بمسابقة سيماف

تدريب الموظفين على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ببني سويف

مصرع شاب دهسًا أسفل عجلات قطار بمزلقان الواسطى ببني سويف
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

أول رد فعل من إدارة الزمالك بعد وقف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية