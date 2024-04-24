الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

السيطرة على حريق حظيرتي مواشي في بني سويف

حريق حظيرة مواشي
حريق حظيرة مواشي ببني سويف، فيتو

 سيطرت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن بني سويف، على حريق شب في حظيرتي مواشي بعزبة أحمد عمر التابعة لقرية الفنت بمركز الفشن، جنوب المحافظة، وقامت الوحدة المحلية بإخلاء منزلين مجاورين للحريق قبل إمتداد النيران اليهما وإندلاعها داخل العزبة.

بلاغ حريق حظيرتي مواشي ببني سويف

وتلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة العمليات المركزية وقوات الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل حظيرتين مواشى فى عزبة تابعة لمجلس قروى الفنت بمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم ابلاغ مركز اسعاف الفشن بوجود حالة اختناق.

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اصابة سيدة في حريق ببني سويف

وبالإنتقال والفحص، تبين إصابة سيدة تدعى عزيزة على حسانين، بحالة اختناق ودلت التحريات الاولية ان سبب الحريق يرجع لتوصيلات كهربائية عشوائية وتم عمل محضر بالواقعة وإبلاغ الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتي كلفت مباحث مركز الفشن للكشف عن ملابسات نشوب الحريق وحصر كامل للتلفيات.

 

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