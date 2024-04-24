الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

إصابة 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى ببني سويف

انقلاب سيارة بالصحراوي
انقلاب سيارة بالصحراوي الغربى، فيتو

أصيب 16 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة سمسطا جنوب  محافظة بني سويف، ونقلتهم 6 سيارات إسعاف إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

بلاغ حادث إنقلاب سيارة ببني سويف

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بنطاق مركز شرطة سمسطا، وتم التوجيه بالانتقال لموقع الحادث، وإخطار فرع هيئة الإسعاف.

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إصابة 16 عاملا زراعيا ببني سويف

ودفع فرع إسعاف بنى سويف بـ6 سيارات انتقلت إلى موقع البلاغ، ونقلت المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، وهم: رمضان عبيد عبد المجيد مبروك، 55 عاما، مصاب  بإشتباه كسر بالعمود الفقري، وطلعت محمد حافظ، 37 عاما، مصاب بخدوش وسحجات، وربيع جمال محمد، 33 عاما، مصاب بكسر بالقدم والذراع الأيمن، وعبد الله محمد امين 25 عاما، مصاب بكسر بالعمود الفقري وكدمات، 

 

وتشمل قائمة المصابين: سعيد عيد إبراهيم 52 عاما، مضاب بكدمات وسحجات، وعبد الرحمن خالد عامر، 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، ووليد سيد حسن محمد، 17 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، وإسلام شحات محمد، 16 عاما، مصاب بجروح وسحجات، واحمد بكري رحيل، 30 عاما، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمود فريد رياض، 16 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكدمات، وعبد الرحمن ناصر عيد، 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، 

 

كما تشمل: عمار محمد عبد القادر، 19 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس 5 سنتيمترات وكسر بالذراع الأيمن، ومحمد سعيد عيد، 17 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وجمال صابر محمد، 24 عاما، مصاب بإشتباء ما بعد الإرتجاج، ومحمد احمد كامل، 16 عاما، مصاب بكسر بالقدم الأيمن، ورجب نادي عبد الحليم، 26 عاما، بكسر بالقدم اليمنى وسحجات بالجسم، وجميعهم يعملون عمال زراعة، ويقيمون قرية المحمودية.

 

وقامت الأجهزة المعنية برفع أثار الحادث من الطريق، إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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