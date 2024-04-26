أكاديمية الشرطة تشهد تخرج الكوادر الأمنية الأفريقية (صور)

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات (مكافحة الإرهاب الدولي – الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالي 61 متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون 22 دولة أفريقية، و5 دول كومنولث.

تخرج الكوادر الأمنية الأفريقية للتدريب على تحقيق الاستقرار



وخلال كلمته نقل اللواء مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكدا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

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كما أكد السفير الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجا تدريبيا وتعليميا مواكبا لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

وفي ختام الدورات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق وقد أعرب المتدربون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لما شاهدوه من قدرة فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة...