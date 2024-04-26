الجمعة 26 أبريل 2024
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حوادث

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبى بـ 25 مليون جنيه

الاتجار بالنقد الأجنبى،
الاتجار بالنقد الأجنبى، فيتو

 واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمضبوطات 25 مليون جنيه

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 25 مليون جنيه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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