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حوادث

مصرع ربة منزل في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

 لقيت ربة منزل مصرعها بوابل من الرصاص إثر مشاجرة بين عائلتين لخلافات على حد فاصل لقطعة أرض بمحافظة أسيوط، وتمكن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط طرفى المشاجرة.

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 تلقى مركز شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز ووجود متوفاة.

 وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلٍ من طرف أول عامل"له معلومات جنائية" وشقيقه، طرف ثان موظف ونجل شقيقه "لهما معلومات جنائية"؛ وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، وذلك لوجود خلافات سابقة على حد فاصل بين أرضهم الزراعية بذات القرية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى وقيام نجل شقيق الموظف بإحضار بندقية آلية وإطلاق أعيرة نارية نتج عن ذلك إصابة إحدى أقارب الطرفين (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) تصادف مرورها أمام منزلها المجاور لهم بعيار نارى وتوفيت أثناء نقلها لإحدى المستشفيات.

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 وبسؤال نجل المتوفاة أيد ما سبق وإتهم المُشار إليه بالتسبب فـى إحداث إصابتها ووفاتها.
 وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفـى المشاجرة، والسلاح المستخدم فـى الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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