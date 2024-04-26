دمه اختلط بالغلة وأهله معرفوش ينقذوه، دراسة قمح تفرم جسد شاب بعدما سحبه السير بأسيوط

في واقعة بشعة شهدتها محافظة أسيوط لقي شاب مصرعه، مساء الخميس، إثر سقوطه في ماكينة دراسة محصول القمح بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا التابع لمحافظة أسيوط وفرم جسده بين أسلحة الماكينة وعدم استطاعة الأهالي إنقاذه بعدما سحبه السير والتهمته الماكينة داخلها.

جثة مشوهة ومقطعة لأجزاء

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا من مستشفى صدفا المركزي بوصول شاب في الثلاثين من عمره جثة مشوهة ومقطعة لأجزاء، بعد مصرعه أثناء عمله وسقوطه فى الماكينة الخاصة بدراسة وفرم محصول القمح لتحويله إلى غلال وذلك بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز ومدينة صدفا.

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مصرع شاب تقطع جسده سقط في ماكينة دراسة القمح

وعلى الفور انتقل فريق المباحث لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع شاب يدعى "وائل. ن" ٣٢ عامًا مقيم قرية أولاد إلياس وبسؤال أهل الشاب أقروا إنه أثناء قيامه باعتلاء ماكينة دراسة محصول القمح لتحويل السنابل إلى غلال وفصله عن القش اختل توازنه فجذبه السير وسحبته الماكينة داخلها وتقطع جسده بين سكاكين وأسلحة المفرمة رغم محاولة أهله إنقاذه ولكن سرعة عمل الماكينة أثناء التشغيل قضت على حياة الشاب ولقي مصرعه فورًا وتقطع جسده بين الأسلحة.



تم التحفظ على الجثة وأجزائها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التأكد من عدم وجود شبهة جنائية واستخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بتسليمه لذويه للدفن، وتحرر المحضر اللازمة بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الوقائع.