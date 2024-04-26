الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمه اختلط بالغلة وأهله معرفوش ينقذوه، دراسة قمح تفرم جسد شاب بعدما سحبه السير بأسيوط

ماكينة دراس القمح،
ماكينة دراس القمح، فيتو

في واقعة بشعة شهدتها محافظة أسيوط لقي شاب مصرعه، مساء الخميس، إثر سقوطه في ماكينة دراسة محصول القمح بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا التابع لمحافظة أسيوط وفرم جسده بين أسلحة الماكينة وعدم استطاعة الأهالي إنقاذه بعدما سحبه السير والتهمته الماكينة داخلها.

 

جثة مشوهة ومقطعة لأجزاء 

 تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد ورود بلاغًا من مستشفى صدفا المركزي بوصول شاب في الثلاثين من عمره جثة مشوهة ومقطعة لأجزاء، بعد مصرعه أثناء عمله وسقوطه فى الماكينة الخاصة بدراسة وفرم محصول القمح لتحويله إلى غلال وذلك بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز ومدينة صدفا.

Advertisements

 

مصرع شاب تقطع جسده سقط في ماكينة دراسة القمح 

وعلى الفور انتقل فريق المباحث لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة ومصرع شاب يدعى "وائل. ن" ٣٢ عامًا مقيم قرية أولاد إلياس وبسؤال أهل الشاب أقروا إنه أثناء قيامه باعتلاء ماكينة دراسة محصول القمح لتحويل السنابل إلى غلال وفصله عن القش اختل توازنه فجذبه السير وسحبته الماكينة داخلها وتقطع جسده بين سكاكين وأسلحة المفرمة رغم محاولة أهله إنقاذه ولكن سرعة عمل الماكينة أثناء التشغيل قضت على حياة الشاب ولقي مصرعه فورًا وتقطع جسده بين الأسلحة.

مصرع وإصابة 20 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

مصرع شاب هرسه دراس القمح بواحة بلاط في الوادي الجديد


تم التحفظ على الجثة وأجزائها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين التأكد من عدم وجود شبهة جنائية واستخراج تقرير الطبيب الشرعي والتصريح بتسليمه لذويه للدفن، وتحرر المحضر اللازمة بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الوقائع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الدوري المصري الذهب اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط قرية اولاد الياس محافظة اسيوط مركز صدفا دراس القمح دراسة القمح ماكينة دراسة القمح

مواد متعلقة

تمريض أسيوط تحصل على تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات حياة كريمة

المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب

محافظ أسيوط يتفقد مديرية التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات للامتحانات

إزالة 49 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالاستعانة بمركز معلومات شبكات المرافق لإنهاء ملفات التصالح

علشان خاطر 5 نخلات، مديرية الزراعة بأسيوط ترفع حالة الطوارئ وتشكل لجنة عاجلة (فيديو)

صحة أسيوط تكلف بعمل سجلات لعدد ساعات تشغيل الأجهزة الطبية

ads

الأكثر قراءة

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بعد تقديم الساعة، مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

عودة محافظ الكاش بشركات المحمول للعمل بعد توقفها عدة ساعات

أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)

منوعات

المزيد

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

باحث إيطالي يزعم العثور على قبر أفلاطون، فما القصة

المزيد

خدمات

المزيد

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

سعر جرام الذهب، تراجع أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس 25-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي مساء اليوم الخميس 25-4-2024 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية