الدواجن تتراجع جنيهين، وهذا سعر البيض اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الدواجن والبيض في السوق، انخفضت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

وتنشر «فيتو» أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة في الأسواق وفقًا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية، فضلًا عن أسعار الدواجن والبيض في المزارع والشركات التي لم تنضم للمبادرة، إلى جانب سعر الدواجن والبيض وفقًا لرصد البوابة الحكومية، في السطور التالية:

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

تطبيق مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه بناءً على تقرير أعده السيد القصير وزير الزراعة بشأن الاتفاق مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 %، بداية من يوم 2 أبريل الجاري.

أسعار الفراخ والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار

وفيما يخص أسعار الدواجن والبيض ضمن مبادرة خفض الأسعار المعلنة؛ بلغ سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة «أي جملة» نحو 85 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 95 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة نحو 135 جنيهًا، وللمستهلك بحد أقصى 145 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في المزارع خارج المبادرة الحكومية

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع التي لم تطبق المبادرة الحكومية اليوم الجمعة من 78إلى 79 جنيهًا في المزرعة، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وفي المحلات بسعر من 88 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

أما سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي؛ فتراوحت اليوم الجمعة من 88 إلى 86 جنيهًا في المزرعة، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي من 98 إلى 109 جنيهات للمستهلك.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وفي نفس السياق، رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر لها أسعار الدواجن البيضاء والبلدي في الأسواق للمستهلك، اليوم الجمعة.

سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الجمعة نحو 96 جنيهًا، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 85 جنيهًا حتى 120 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الجمعة في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك اليوم الجمعة نحو 121.7 جنيه؛ وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 95 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع خارج المبادرة

وعن أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الجمعة، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 148 جنيهًا إلى 149 جنيهًا.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 150 إلى 152 جنيهًا، سعر كرتونة البيض بلدي ما بين 129 إلى 130 جنيهًا.

أسعار البيض جملة في الشركات

أما سعر البيض جملة في الشركات اليوم الجمعة، تراوح سعر البيض الأبيض من 155 جنيهًا إلى 157 جنيهًا للكرتونة، سعر البيض الأحمر من 155 جنيهًا إلى 159 جنيهًا للكرتونة.