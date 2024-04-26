فحوصات مهمة للطفل حديث الولادة حفاظا على صحته

عند ولادة طفل جديد يهتم الآباء بتسجيله فى الصحة واستخراج شهادة ميلاد له وإعطائه تطعيمات الولادة التابعة لوزارة الصحة.

وبعض الآباء للأسف يهملون إجراء الفحوصات الطبية للطفل دون الوعي بمدى مخاطر ذلك، رغم تحذيرات الأطباء بضرورة فحص الطفل عند الولادة.

فحوصات يجب إجراؤها عند ولادة الطفل

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن عند ولادة أي طفل يجب على الآباء والأمهات الاهتمام بإجراء الفحوصات الطبية ومن ضمن هذه الفحوصات أن يتم قياس محيط الرأس والطول فى أول زيارة لطبيب الأطفال.

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وأضاف شبيب: بعد هذا الإجراء يجب على الأم أن تتابع هذه القياسات مرة كل من 3 إلى 6 أشهر، وذلك للتعرف على معدلات ونمو الطفل بشكل سليم، والتأكد من عدم إصابة الطفل بأي مشكلة صحية تعيق نموه.

وعند ولادة الأطفال، يجب خضوع الأطفال للفحص الطبى الشامل من حيث فحص القلب وإجراء بعض التحاليل وذلك يكون من خلال طبيب مختص للاطمئنان على صحة الطفل ومن أنه لا يعانى من أى مشاكل صحية قد تؤثر على صحته نموه، خاصة أنه كلما كان اكتشاف المشكلات الصحية مبكر كلما سهل من مراحل العلاج.

نصائح مهمة يجب اتباعها مع الطفل الرضيع

-ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة الطبيعية منذ ولادة الطفل حتى أول عامين من عمره، مع الاهتمام بإدخال الطعام للطفل عند إتمامه 6 أشهر من عمره، كما يجب اتباع تعليمات الرضاعة الصحيحة حيث عمل مواعيد لها، وعدم إرضاع الطفل وهو نائم لحمايته من غازات البطن التي تسبب بكائه المستمر.

-ويجب الاهتمام عند إدخال الطعام للطفل، بإدخاله تدريجيا، حيث يفضل البدء بالخضراوات والفاكهة المسلوقة والمهروسة، مثل الكوسة والجزر والبطاطس والقرع، ثم تقديم الزبادي، واللحوم أيضا يمكن ضربها في الخلاط وتقديمها للطفل، مع الأرز والشوربة أو الملوخية، مع عدم إضافة الملح إلى طعام الطفل ويمكن إضافة عصير الليمون.

-وبالنسبة الفاكهة يمكن هرسها وتقديمها للطفل على حالتها أو مزجها مع الزبادي، ويمكن عمل العصائر الطبيعية للطفل وتقديمها له بدون سكر، والعصائر ترطب على الطفل فى الطقس الحار وتمده بالعناصر الغذائية المهمة.

-كما يجب الاهتمام بنظافة الطفل وتغيير الحفاض كلما تبلل لحمايته من التهاب الحفاض الذي ينتشر بين الرضع فى فصل الصيف وفى حر الصيف يجب الاهتمام بإحمام الطفل في الصيف لتخفيف حرارة الطقس عليه.