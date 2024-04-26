حلقات ذكر وإطعام، المئات من أتباع الطرق الصوفية يحتفلون برجبية السيد البدوي بطنطا (فيديو)

هلَّ علينا اليوم المولد الرجبي للسيد البدوي الذي يعد الأشهر في احتفالات الصوفية بأنسامه العطرة ونفحاته المباركة فترى الجميع في ربوع المحافظات يأتون لمدينة طنطا يحتفلون بهذه الذكرى الحبيبة فينصبون الخيام ويتناولون الطعام والمشروبات المجانية والحمص والحلوى مع ترديد بعض الابتهالات والأناشيد الدينية في مدح الرسول والتذكير بقصة مولده وضرورة التحلي بأخلاقه الحسنة.

ذكرى القطب الصوفي

تحتفل محافظة الغربية كل عام بذكرى القطب الصوفي لكن تختلف مظاهر الاحتفال من كل محافظة لأخرى وفقًا للتقاليد والعادات التاريخية القديمة التي توارثها الأجيال، فهيا نتعرف على الاحتفال في طنطا.

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يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول في النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل إلى مقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.



من المعروف أن المولد السيد البدوي احتفال سنوي ومناسبة خاصة في مصر عامة ومحافظة الغربية بصفة خاصة حيث تقوم الشوادر خلال أسبوع الاحتفال بعرض حلوى المولد بكافة أشكالها وأنواعها في المناطق المحيطة بالمسجد والتي يقبل عليها المصريون وبصفة خاصة الحمص والحلوى.

كذلك تقوم ربات البيوت بطهي أشهى المأكولات وتقديمها بالمجان علي رواد المولد ولا ننسى مجالس الذكر والإنشاد الديني ومدائح الرسول التي تعقدها الصوفية احتفالًا بهذا اليوم.



إنها مدينة طنطا تلك المدينة التاريخية التي حملت شعلة الاحتفال بالموالد.

أما بالنسبة للاحتفال فيكون عبر حلقات الذكر والإنشاد الديني والابتهالات بالشوارع والمناطق المجاورة لمسجد السيد البدوى.

إذا صادف بك الوجود في مدينة طنطا فأنت بلا شك ستشم جميع أنواع البخور التي تنطلق من البيوت في هذا اليوم وسيعرض عليك أصحابها تناول بعض الطعام والفواكة والمشروبات.

استمرار توافد مريدي "السيد البدوي" لليوم الخامس احتفالا بمولده

وشهد المسجد الأحمدى خلال الأيام السابقة توافد أبناء الآلاف من أبناء الطرق الصوفية والمريدين والشباب والأطفال والنساء لطلب شفاعة آل البيت والتبرك والدعاء.

واحتفلت مديرية الأوقاف بالغربية بذكرى المولد الرجبي للسيد البدوى الكبير، ومن المنتظر أن يصل عدد زوار مولد البدوي إلى ما يقارب من مليونى مواطن في الليلة الختامية الخميس.



يُقام للسيد البدوى احتفالان سنويًّا الأول فى النصف الأول من (أبريل) يُسمى (المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.